À contre-courant : les alternatives à la Volkswagen ID.3

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » - Volkswagen ID. 3 Pro Performance First 58 kWh 204 ch à partir de 46 750 € (41 750 € bonus déduit)





Si l'on vient de découvrir la Volkswagen ID.3 restylée, l'ancienne version est toujours disponible à la commande avec une entrée de gamme de 204 ch dotée d’une batterie de 58 kWh. Cette auto dans cette finition d’entrée de gamme est très bien dotée avec à bord un écran central de 12 pouces équipé de la navigation, un chargeur à induction pour smartphone, des sièges et un volant en cuir chauffants, une caméra de recul couplé au système Intelligent Park Assist, un régulateur de vitesse actif et prédictif, on a également droit à un système d’ouverture et de fermeture sans clé, des projecteurs matrix LED… À bord toujours, l'habitabilité est correcte aux places arrière, si ce n’est une garde au toit qui ne séduira pas les grands gabarits. La capacité du coffre est également dans la moyenne pour une berline compacte avec 385 litres et une marche de seuil importante qui ne facilite pas le chargement d’objets lourds. La version restylée qui sera commercialisée cet été devrait voir son tarif baisser (on parle de 44 000 € en entrée de gamme) mais vraisemblablement avec une dotation en équipement réduite. Cette version restylée a fait des progrès : la qualité des matériaux de l'habitacle a été améliorée tout comme l'interface multimédia. Pas de modifications en revanche pour ce qui concerne la puissance de l'électromoteur, toujours 204 ch, et la capacité des batteries (58 kWh ou 77 kWh).

Sur la route, les 204 ch sont bien présents avec une vivacité et des reprises assez percutantes. Le comportement routier est équilibré et la voiture ne souffre pas trop de son poids important (plus de 1 800 kg) du fait de la présence des batteries placées dans le plancher. Dotée d’une batterie de 58 kWh cette version d’entrée de gamme affiche une autonomie de plus de 400 km, une autonomie qui peut être mise à mal lorsque l’on circule sur autoroute (environ 260 km dans ces conditions). Car c’est pour les gros rouleurs, ou ceux qui circulent souvent hors agglomération que la voiture électrique peut être mal adaptée avec une autonomie réduite et des temps de recharge qui peuvent être longs. Si vous ne souhaitez pas passer du temps dans une station de recharge et vous garantir de longs parcours sans trop effectuer d’arrêts, une voiture thermique reste la solution encore aujourd’hui. C’est pourquoi nous vous proposons trois alternatives, à un tarif similaire ou meilleur marché, à la Volkswagen ID.3.

Le « contre-courant » avec un haut de gamme allemand : BMW Série 1 (120 Ti de 178 ch) à 37 800 €

L’actuelle BMW Série 1 est arrivée sur le marché en 2019 et devrait être restylée dans le courant de l’année 2023. Par rapport à la précédente génération, cette BMW Série 1 marque une vraie rupture, car son architecture est désormais à roues avant motrices alors que c'était une propulsion auparavant. Plus de six cylindres en ligne sous son capot, les trois et quatre cylindres sont désormais la norme. Le style de la BMW Série 1 a également évolué, avec des haricots XXL à l’avant et un profil plus typé monospace que berline, cela peut s’expliquer par l’emprunt de la base technique de la Série 2 Active Tourer.

Dans l’habitacle la finition et les assemblages sont très haut de gamme, le tableau de bord s’inspire de celui de la BMW Série 3. L’instrumentation est 100 % numérique et au sommet de la planche de bord, l’écran d’infodivertissement affiche une légère orientation des informations vers le conducteur. Aux places arrière, l’habitabilité est dans la moyenne de la catégorie tandis que le coffre affiche une capacité moyenne également de 380 litres (dont 60 litres sous le plancher). Sous le capot nous avons opté pour le bloc essence de milieu de gamme, il s'agit d'un quatre cylindres de 2 litres de cylindrée et 178 ch associé à une boîte à double embrayage 7 vitesses. Cet équipage affiche des performances similaires à l’électromoteur de la VW ID.3 avec un passage de 0 à 100 km/h en 7 secondes, soit 3/10e de mieux que l’électrique de Wolsburg. Si le comportement routier de la belle de Munich est moins joueur que celui de l’ancienne génération à propulsion, le modèle est agile, efficace, plaisant à manier grâce à une direction toujours aussi précise et remontant bien les informations. Le confort est également d’un haut niveau.

Le « contre-courant » avec une motorisation hybride rechargeable : Seat León 1.4 eHybrid 204 ch FR à 42 650 €

Dans le groupe Volkswagen on se prête tout, c’est pourquoi la Seat León s’équipe de la plateforme de la Volkswagen Golf 8 ainsi que de ses motorisations. Parmi celles-ci nous avons retenu la Seat León dotée d'une motorisation hybride rechargeable de 204 ch qui est constituée d’un quatre cylindres 1.4 turbo délivrant 150 ch de 5 000 à 6 000 tr/min, cette motorisation est associée une boîte double embrayage DSG6. La batterie lithium-ion de 12,8 kWh peut être rechargée à 100 % en 7 h 15 à 1,8 kW, 5 h 48 à 2,3 kW et 3 h 42 à 3,6 kW. Elle permet un déplacement en tout électrique sur plus de cinquante kilomètres.

L'habitacle est en finition FR (la seule disponible avec cette motorisation) doté de sièges enveloppants à surpiqûres rouges et d’un volant à méplat. Peu de boutons de commande, il faut explorer les menus de l'écran tactile du système multimédia, en particulier pour choisir entre rouler en électrique ou en hybride, et y retourner si vous changez d'avis. De bons gros boutons auraient été plus pratiques. L’habitabilité aux places arrière est correcte, mais la place manque dans le coffre pour les bagages, la capacité étant réduite à 270 litres du fait de la présence de la batterie sous le plancher de coffre. Comportement routier excellent grâce à un train arrière multibras qui rend plus agile l’auto malgré un poids conséquent. Le train avant s’avère précis et la direction agréable alliée à une excellente position de conduite tout cela à faire de cette Seat León une auto dynamique et très plaisante à conduire. Grâce à la batterie (qui est nécessaire de charger le plus souvent possible pour réduire la consommation de carburant), la consommation est limitée en ville et lorsque la batterie se vide, la consommation s’établit alors à moins de six litres ce qui est tout à fait raisonnable.

Le « contre-courant » avec un break hybride : Toyota Corolla Touring Sports GR Sport 2.0 hybride de 196 ch à 38 200 €

La Toyota Corolla est une star, plus de 50 millions d’exemplaires de ce modèle ont été produits depuis le milieu des années soixante. Aujourd’hui, il s’agit de la douzième génération de ce modèle, une douzième génération qui vient d’être restylée, et qui conserve un style attrayant (les projecteurs et feux changent très légèrement tout comme les boucliers) et qui voit ses équipements numériques bien progresser avec un écran central qui passe de 8 à 10 pouces et une instrumentation numérique (12 pouces) entièrement paramétrable. Ce lifting concerne aussi (et surtout) la mécanique, et c’est ainsi que les motorisations hybrides gagnent quelques chevaux. Il y a deux niveaux motorisations hybrides au programme de cette auto, une de 140 ch (la puissance augmente de 18 ch) et 196 ch (+ 12 ch). La Toyota Corolla équipée de la première motorisation est une traction, la seconde est à transmission intégrale grâce à la présence d’un deuxième moteur électrique qui entraîne les roues arrière.

Si la Toyota Corolla existe en berline, c’est la version break Toyota Corolla Touring Sports qui à notre sens est la plus intéressante, en raison d’un volume de coffre qui passe de 313 litres à 591 litres (581 litres avec le 196 ch) avec un plancher plat lorsque la banquette est rabattue. C’est aussi la motorisation la plus puissante qui est à privilégier pour la version break, car elle permet de disposer de bonnes performances même lorsque l’auto est chargée, le passage de 0 à 100 km/h s’effectuant en 7,5 secondes. Sur la route, ce break hybride s’il se comporte bien n’est pas exempt de défaut. Ainsi la transmission se comporte bien lorsque l’on conduit souplement, mais lorsque l’on accélère franchement, la boîte donne toujours l’impression de mouliner et devient plus bruyante. Il n'en reste pas moins vrai que cette voiture propose un bon compromis dynamisme/confort et que l’on a toujours du plaisir à son volant. Enfin, la consommation reste raisonnable (moyenne de 6,2 l/100 km) sauf sur autoroute où elle peut atteindre les 7,5 l/100 km. Rappelons que la Toyota Corolla Touring Sports existe aussi chez Suzuki, elle se nomme Swace là-bas et comme la Toyota elle vient de bénéficier d’un restylage, mais elle n’est disponible que dans une version, celle à deux roues motrices et 140 ch.

Bilan Une compacte électrique comme la Volkswagen ID.3 peut être une bonne solution pour ceux qui roulent en ville ou en zones périurbaines. Pour les gros rouleurs, le « fil à la patte » peut être un véritable frein lors de longs parcours. C’est pourquoi avant 2035, il est toujours possible de trouver une voiture thermique, fut-elle électrifiée, pour se déplacer. Dans ce cas, les BMW Série 1, Seat León et Toyota Corolla Touring Sports sont de belles alternatives à la compacte électrique de Volkswagen.

Volkswagen ID.3 58 kWh 204 ch : de 46 750 € à 50 200 €

Les avantages

Le bonus qui réduit le tarif de 5 000 € (pour la version Pro Performance First 58 kWh 204 ch)

L’équipement complet en entrée de gamme

L’insonorisation poussée

Le comportement routier équilibré malgré un poids conséquent

Les inconvénients

La capacité du coffre et la marche de seuil importante

L’autonomie limitée sur autoroute

La garde au toit aux places arrière

BMW Série 1 (120 Ti de 178 ch) : de 37 800 € à 47 050 €

Les avantages

La finition exemplaire

Le châssis équilibré et prévenant

L’ambiance haut de gamme

Les performances

Les inconvénients

Le malus même s’il est limité : 450 €

Les gros haricots de la calandre

Le petit coffre

Seat León 1.4 eHybrid 204 ch FR : 42 650 €

Les avantages

Le bon rapport prix/équipement pour une motorisation hybride rechargeable

L’efficience en électrique et en hybride

Le comportement du châssis confort/dynamisme

L’absence de malus

Les inconvénients

Le volume de coffre réduit

Le manque de boutons physiques

Les 250 kg de plus sur la balance par rapport à une thermique essence

L’absence de bonus en 2023

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 hybride 196 ch : de 37 600 € à 41 250 €

Les avantages

L’absence de malus

La dotation en finition GR Sport

Le confort et le comportement routier

La capacité de chargement du coffre

La consommation intéressante sur route et en ville

Les inconvénients