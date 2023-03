Aiways U6 - Rendez-vous lundi 27 mars pour les premières images en direct de l'essai du premier SUV coupé électrique de la marque chinoise.

Après le lancement de son SUV familial U5 à la carrière plutôt discrète, Aiways tente à nouveau d'attirer le chaland avec l'U6, son dérivé coupé. La marque chinoise ne s'est pas contentée de greffer un hayon incliné puisque la face avant, la croupe et le profil ont été entièrement redessinés. C'est ce que nous allons découvrir, en direct, ce lundi 27 mars…

À l’intérieur, la planche de bord diffère de celle du grand frère, mais on retrouve un design rectiligne élégant. Et les couleurs du mobilier peuvent être très extravagantes. Le futur concurrent des Skoda Enyaq coupé iV et Tesla Model Y annonce par ailleurs un bel espace habitable grâce à une longueur importante 4,80 m. En revanche, le volume de coffre de 430 dm3 apparaît un peu juste.

Contrairement à son frère U5, le "coupé" n'utilise pas un moteur Bosch mais un bloc maison de 218 ch autorisant un 0 à 100 km/h en 6s9. En revanche, il utilisera la même batterie, d'une capacité de 63 kWh. Un peu juste, il faut bien le dire, le constructeur annonçant une autonomie allant jusqu'à 405 km, selon les cycles WLTP.

La puissance de charge rapide (en courant continu) est également limitée avec 90 kW seulement, soit un "plein" de 20 à 80 % en 35 minutes dans le meilleur des cas. Reste à vérifier tout cela dans la vraie vie… Côté tarif, il faudra compter au minimum 46 990 €, soit 1 000 € de plus que l'U5.