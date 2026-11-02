Il n’y a pas que l’heure d’hiver qui peut surprendre piétons et automobilistes en cette saison. L’automne est souvent propice à quelques modifications de saison. Mais pour une fois, celles qui touchent les Français motorisés, ne vont pas alourdir leur facture, au contraire. Sauf celle des habitants des montagnes qui n’ont pas encore chaussé de gommes adéquates.

Loi montagne, le retour

Rituellement, au 1er novembre, depuis dix ans, la loi montagne entre en piste. Les chaînes, chaussettes et pneus 3PMSF (la nomenclature pour les seuls pneus « neige » admis), entrent en piste dans les Alpes, le Massif Central, les Pyrénées, les Vosges, le Jura et la Corse. Mais attention : seules certaines zones rentrent dans le cadre de la loi. Mieux vaut donc se renseigner avant de se rendre dans l’un des départements concernés.

Les heures creuses passent en mode hiver

Les adeptes de la voiture électrique, même s’ils n’habitent pas dans une zone montagneuse, doivent quant à eux surveiller leur compteur Linky. Car à chaque 1er novembre, EDF modifie ses tarifs heures pleines – heures creuses.

Les prix varient en fonction des abonnements et du compteur de chacun, mais, de manière globale, les horaires creux nocturnes s’étalent entre 0 h 30 et 6 heures, et, dans la journée, entre 13 et 15 heures Attention toutefois, cette formule traditionnelle est modulable selon les abonnements et certains usagers n’hésitent pas à placer toutes les heures creuses auxquelles ils ont droit tout au long de la nuit. Sachant que la loi offre à chacun 8 heures sur 24 à tarif préférentiel.

Le gazole moins cher, c’est maintenant

Depuis le 1er novembre, le gazole voit, en principe, son prix au litre reculer de 12 à 18 centimes selon les stations. TotalÉnergie a pris les devants dès le 31 octobre en affichant son diesel à 2,15 euros dans 705 de ses stations, suivi de Leclerc qui a carrément annoncé une baisse de 21 centimes dans ses 742 pompes dès le 1er novembre.

Les indépendants ont suivi le mouvement petit à petit, même si certains attendent que leurs cuves (remplies de carburant acheté au prix fort) soient vides pour se ravitailler au nouveau tarif, abaissé par la libération de 10 millions de barils du stock stratégique français.

Les grands rouleurs à l’heure d’hiver

La seconde phase de l’opération « grands rouleurs » initiée par le gouvernement est en place depuis quelques jours pour les automobilistes qui ont besoin de leur auto pour se rendre au boulot. Pour recevoir un virement de 100 euros de la part du Trésor Public, il suffit de justifier de revenus qui ne dépassent pas 22 770 euros par an. L’opération est valable jusqu’au 1er janvier et pourra être renouvelée au début 2027.