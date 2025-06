Contrôle technique : quel bilan après 1 an ?

Les bilans se suivent et se ressemblent pour le contrôle technique des véhicules de la catégorie L incluant à la fois les deux et trois-roues motorisés mais aussi les voitures sans permis.

Avec cette fois une année de recul, les chiffres illustrent encore une fois que les motards restent les bons élèves du parc roulant hexagonal.

Depuis sa mise en place en avril 2024, 1 325 116 véhicules au total se sont présentés devant un contrôleur dans un centre agréé.

Dans l'ensemble, et toutes catégories confondues, ce sont 12 % des véhicules contrôlés (159 000) qui ont dû se soumettre à une contre-visite. Pour rappel ce chiffre est de plus de 19 % pour les catégories des véhicules utilitaires et légers, dont les voitures des particuliers.

En ce qui concerne plus spécifiquement les motos, elles ont été 1 030 000 à se soumettre au contrôle technique périodique.

Une moto sur dix est recalée au contrôle technique

Et le taux de contre-visite continue d'être encourageant, pour des motifs souvent concentrés sur les pneus, les émissions polluantes ou des défauts de conformité de la plaque d'immatriculation.

Du côté des voitures sans permis et des cyclomoteurs, le bilan est toujours beaucoup moins reluisant, avec un tiers (30 % sur les 60 265 contrôles) des quatre-roues sans permis à devoir se représenter devant le contrôleur. Une proportion quasiment identique est constatée pour les petits deux-roues motorisés (cyclomoteurs), avec 28 % des 139 600 contrôles effectués.

Espérons que les échéances importantes prévues pour les prochains mois pourraient toutefois ne fassent pas augmenter ces chiffres : le 1er juillet 2025 avec la mesure du niveau sonore et mars 2026 avec l'entrée en vigueur de la mesure du contrôle de vitesse.