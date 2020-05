Déconfinement : la nouvelle attestation des 100 km n'est toujours pas disponible

Ce matin, nous souhaitions mettre à jour notre sujet sur les déplacements en voiture autorisés pendant la première phase de déconfinement, en ajoutant le lien vers la nouvelle formule de l'attestation dérogatoire.

Mais petite surprise, sur le site du ministère de l'intérieur, on ne peut télécharger que l'ancienne version. Impossible de mettre la main sur la nouvelle, qui est destinée aux trajets à plus de 100 km de votre domicile (pour rappel, en dessous de 100 km, plus besoin d'attestation).

Il y a un sacré couac : la loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps. Le Parlement a définitivement adopté cette loi samedi soir mais le Conseil Constitutionnel ne va l'examiner que ce lundi, ce qui retarde donc la promulgation. Le texte devrait entrer en vigueur officiellement lundi soir.

Pour aujourd'hui, l'Élysée et Matignon ont fait appel "au sens de la responsabilité des Français" pour le respect des consignes du déconfinement. Un décret temporaire avec effet immédiat va aussi être publié au Journal Officiel pour plusieurs mesures, notamment la fin des limitations des sorties du domicile et l'obligation du port du masque dans les transports en commun.

Mais pas pour la mise en place de l'attestation pour un déplacement au-delà de 100 km. Si vous devez prendre la route pour sortir de votre "zone de liberté", on vous conseille d'imprimer l'ancienne attestation.