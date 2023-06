La Kia Picanto restylée en fuite

La Kia Picanto de la génération actuelle existe au catalogue depuis 2017 et a déjà subi un restylage en 2020. Six ans après son début de carrière, la voilà qui reprend un coup de bistouri pour quelques années de commercialisation en plus. On le sait grâce à des images en fuite relayées par The Korean Car Blog, montrant une auto au visage méconnaissable. Inspirée de certaines nouveautés récentes de la gamme comme le Sportage, elle affiche une face avant compliquée et pleine de petits détails. La voiture arbore aussi une poupe lourdement modifiée avec un bandeau central courant sur toute la largeur. Impossible non plus de passer à côté des jantes inédites au dessin intrigant.

Il y a aussi de grosses différences à l’intérieur avec un combiné d’instrumentation numérique et un écran tactile central retouché. Kia en profitera sans doute aussi pour améliorer la technologie embarquée, que ce soit au niveau de la connectivité ou des aides à la conduite.

Pas d’infos officielles pour l’instant

Faute d’informations officielles, il faudra attendre quelques jours de plus pour connaître le détail sur les motorisations de la voiture. Rappelons que les autos de la catégorie des micro-citadines thermiques sont menacées par l’arrivée des normes Euro7 plus exigeantes en 2025, même si des communicants du groupe Hyundai-Kia ont déjà annoncé leur volonté de tout faire pour garder de petites voitures abordables.