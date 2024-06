La marque DR Automobiles condamnée pour ses voitures chinoises présentées comme "italiennes"

On en parlait au mois d’octobre dernier. En allant en Italie (ou même dans d’autres pays d’Europe), vous avez peut-être croisé récemment un véhicule frappé du badge de « DR Automobiles ». Ces autos commencent à se vendre beaucoup de l’autre côté des Alpes, puisque la marque a dépassé sur l’année 2023 MG, Mini, Cupra, Tesla, Volvo ou encore Alfa Romeo en Italie.

Sa recette ? Importer des véhicules chinois de marques des groupes BAIC, Chery ou JAC et les modifier légèrement pour les adapter un minimum à la clientèle locale. Avec, en prime, de la communication qui sous-entend une origine italienne pour ces modèles. C’est ce dernier point qui a irrité l’autorité de surveillance de la concurrence (l’AGCM), au point de lancer une enquête pour des messages jugés trompeurs.

Six millions d’euros d’amende

Et DR Automobiles a été condamné. La société doit payer une amende de 6 millions d’euros et arrêter de présenter ses véhicules comme des modèles fabriqués en Italie. D’après les journalistes d’Autocar, les dirigeants de DR Automobiles contestent cette décision de justice et vont faire appel, arguant de leur bon droit.

DR Automobiles n’a actuellement que peu de chance de s’implanter dans d’autres pays d’Europe car ses véhicules sont des modèles thermiques ou hybrides à bas prix revendiquant des émissions de CO2 très hautes. En France, ces véhicules seraient lourdement pénalisés par le malus écologique.