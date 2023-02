Le badge de télépéage : un indispensable pour rouler tranquille

Comment fonctionne le badge de télépéage ?

Le confort est un élément essentiel lorsque l’on conduit et chaque détail compte. Sur autoroute, le badge de télépéage permet de rendre les trajets plus agréables. Grâce aux voies dédiées, inutile de marquer l’arrêt pour récupérer votre ticket. De même, vous n’avez plus à préparer votre carte bancaire pour régler votre dû. Votre appareil est scanné à votre passage et vous pouvez poursuivre tranquillement votre chemin. Avec le Télépéage Ulys, vous ne payez rien les mois non utilisés.





Le badge Ulys vous permet de suivre facilement vos dépenses, payer votre parking parmi 500 parkings en France et suivre en détails vos consommations. Un GPS associé à un calculateur de dépenses de péage est mis à votre disposition sur l’application. Vous voyagez à l’étranger ? Le télépaiement en Espagne, Italie et au Portugal est proposé en option. Et très important, votre consommation mensuelle est ensuite prélevée en une seule fois le mois suivant.

En rejoignant Ulys, vous accédez au club avantage Ulys Team, vous permettant de bénéficier de réduction pouvant aller jusqu’à 50% chez des enseignes partenaires réputées (parc d’attractions, restauration, high-tech, grande distribution).

Quel badge de télépéage choisir ?

Pour savoir quelle offre correspond à vos habitudes de conduite, penchez-vous sur les critères suivants :

Le type de trajets effectués (toujours le même itinéraire, parcours différents en fonction de chaque mois, etc.).

Votre mode de paiement habituel (carte bancaire, chèques vacances).

La motorisation de votre véhicule (carburant ou électrique).





Pour satisfaire les habitudes de chacun, Ulys a imaginé différents badges de télépéage :





Ulys Classic : il convient à tous les voyageurs, comme à ceux prenant rarement l’autoroute, car le badge est facturé 2€ seulement les mois où il est utilisé.

: il convient à tous les voyageurs, comme à ceux prenant rarement l’autoroute, car le badge est facturé 2€ seulement les mois où il est utilisé. Ulys Liber-t Vacances : vous pouvez y verser jusqu’à 250€ de chèques vacances par an pour payer vos frais de péage. L’abonnement est gratuit si vous utilisez votre solde Chèque-Vacances et vous ne payez rien les mois non utilisés. Vous n’êtes facturé que 2€/mois, seulement lorsque vous utilisez le badge.

: vous pouvez y verser jusqu’à 250€ de chèques vacances par an pour payer vos frais de péage. L’abonnement est gratuit si vous utilisez votre solde Chèque-Vacances et vous ne payez rien les mois non utilisés. Vous n’êtes facturé que 2€/mois, seulement lorsque vous utilisez le badge. Ulys 30 : cette offre répondra à toutes les exigences des automobilistes prenant le même trajet d’autoroute régulièrement.

: cette offre répondra à toutes les exigences des automobilistes prenant le même trajet d’autoroute régulièrement. Ulys Bundle : pour les détenteurs de voiture électrique, bénéficiez de votre abonnement télépéage couplé au pass Ulys Electric, vous permettant de recharger votre voiture sur plus de 30 000 bornes partout en France.





Une fois votre commande passée, vous recevez votre appareil sous 48h. L’installation à bord du véhicule se fait rapidement et son utilisation est immédiate.







8 mois offerts avec Ulys Classic et

Liber-t Vacances et des trajets à -40% avec Ulys 30





En ce moment, Ulys propose deux promotions sur ses badges :

Ulys Classic : Jusqu’au 03 avril, bénéficiez de 8 mois offerts sur le badge Ulys Classic. Profitez également de 15€ de bon d’achat sur les offres Ulys Team. Cette offre est sans engagement ni frais de dossier. Le badge est à 0€ les mois non utilisés, puis passe à 2€/mois utilisé.

Ulys 30 : Jusqu’au 30 janvier 2024, ce ne sont plus 30% de réduction aux péages qui sont accordés dès 20 trajets identiques par mois (10 aller-retours), mais 40% ! Le badge est facturé 2,50€/mois. L’offre reste sans engagement ni frais d’activation.

Quelles que soient vos habitudes, le badge de télépéage Ulys vous facilitera la vie sur l’autoroute. Grâce à lui, vos passages au péage seront plus rapides et plus fluides et vous pourrez mieux suivre vos dépenses. C’est l’occasion de l’essayer pour faciliter vos prochains déplacements de vacances ou départ en week-end !