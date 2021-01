Le Porsche Cayman GT4 RS se montre en avance

La gamme des "petites" chez Porsche a perdu de son attrait au fil des ans avec l'arrivée des SUV et de la berline Panamera. Pourtant, le Boxster a été le premier sauveur de Porsche avant le Cayenne, et sa version coupé, le Cayman, va avoir droit à une sorte de bouquet final dans les prochains mois avec l'arrivée du GT4 RS.

A l'instar de la gamme 911, le Cayman est aujourd'hui décliné à foison. La variante actuelle la plus performante est la GT4, avec son six cylindres 4.0 atmosphérique de 420 ch. Mais ce n'est pas encore assez pour Porsche qui aime tirer sur la corde et rentabiliser ses modèles, tout en faisant plaisir à certains chanceux.

Le nouveau Cayman GT4 RS se dévoile donc en avance avec, sur ce que l'on peut voir ici, un bouclier avant spécifique, des marquages latéraux (comme sur une 911 GT3 RS), un spoiler fixe et tout ce qui suivra : freinage, suspensions, intérieur probablement dépouillé, et puissance en hausse. Elle n'est pas encore connue, mais le 4.0 pourrait passer à l'occasion à 450 ch, soit à peu de choses près la puissance d'une 911 GT3 RS d'une génération pas si vieille que cela. Le temps passe, et les puissances augmentent sans cesse.

Le prix devrait lui aussi croître fortement : le Cayman GT4 est déjà facturé 99 000 € en France. Cette version GT4 RS va donc faire passer le Cayman pour la première fois au delà des 100 000 €. Et probablement pas qu'un peu.