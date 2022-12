Les péages de France vont augmenter de 4,75% en février 2023

Dans un contexte d’inflation à tous les niveaux, il fallait évidemment s’attendre à ce que les sociétés autoroutières en profitent pour augmenter les tarifs du péage. Et cette augmentation sera plutôt conséquente : 4,75% en moyenne à partir du mois de février 2023, avec des hausses qui iront entre 4,5 et 5,07% selon les réseaux. En début d’année 2022, la hausse était déjà de 2,0%.

Le gouvernement français se félicite pourtant d’avoir réussi à contenir cette hausse des tarifs, avec la mise en place d’une ristourne pour les gros rouleurs, à condition de disposer d’un badge télépéage : « À partir du 1er février 2023, les automobilistes qui emprunteront les réseaux Vinci Autoroutes, APRR AREA et Sanef SAPN, pourront ainsi bénéficier, à partir de 10 allers-retours par mois sur le même itinéraire, de 40 % de réduction sur les péages. Cet effort représente une augmentation significative de la réduction proposée aujourd’hui aux usagers dans les mêmes conditions, actuellement de 30% ».

Moins que l’inflation

Le gouvernement rappelle que cette augmentation du prix des péages reste inférieure à l’inflation, établie à 6,33% entre octobre 2021 et octobre 2022 d’après l’INSEE. Voilà en tout cas une mauvaise nouvelle pour les automobilistes français après l’augmentation sensible du prix des voitures mais aussi celle du carburant et de l’électricité.