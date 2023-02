Mercedes Classe A restylée : retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai

C'est la meilleure vente de Mercedes chez nous, devant le SUV GLA, et c'est aussi une des meilleures ventes de Mercedes en Europe. Et après presque 5 ans de carrière, il était grand temps de lui remettre un coup de projecteur sur la compacte à l'étoile.

C'est donc l'heure du restylage. Alors sortez la loupe, il faudra mettre les deux autos l'une à côté de l'autre pour voir les différences, même si le double bossage sur le capot mettra la puce à l'oreille aux plus attentifs d'entre vous. En effet, c'est la modification principale, qui s'accompagne d'une nouvelle grille de calandre à motifs en étoile, et d'un bas de bouclier redessiné.

À l'arrière, seuls le dessin arrière des feux et le contour du "diffuseur" sont modifiés. Dans l'habitacle, c'est encore plus léger, car seul le volant 6 branches est nouveau, ainsi qu'une ambiance (grise) de planche de bord.

Peu de changement de style, mais une micro-hybridation 48 volts

Mais Mercedes en profite surtout pour introduire sur les moteurs essence une micro-hybridation 48 volts, qui permet de gagner en souplesse, en consommation, et ajoute 14 ch de puissance aux blocs 180 (136 ch + 14), et 200 (163 ch + 14). La version hybride rechargeable 250 e (218 ch) est reconduite avec une optimisation de la batterie de 15,6 kWh, qui permet d'augmenter l'autonomie en 100 % électrique jusqu'à 81 km au lieu de 77. Et les versions 35 et 45 AMG (respectivement 306 ch et 421 ch, cette dernière version étant la seule à ne pas être micro-hybridée) sont toujours proposées, tout comme les diesels 180 d 116 ch, et 200 d 150 ch, au succès pourtant déclinant.

La micro-hybridation permet de baisser les émissions de CO2 de 3 à 4 grammes, ce qui n'empêche pas de devoir subir un malus en 2023, mais limité à 240 ou 260 €.

Les tarifs enfin, n'ont rien d'attractifs, puisqu'ils subissent eux aussi une inflation conséquente. Le premier prix est fixé à 37 949 €, quand la phase 1 débutait à 33 500 € (mais en moteur 160 de 109 ch). À moteur et finition égale, le surcoût est de 1 000 € environ.

Vous retrouverez demain les premières images en direct de notre essai, qui se déroulera en région parisienne, au volant d'une version 180 essence en finition AMG Line.