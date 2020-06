Mercedes Classe E restylée (2020) : prix à partir de 52 650 €

Le choix des moteurs

Il est vaste ! En essence, l'entrée de gamme est la E 200 avec quatre cylindres de 197 ch, dotée d'une micro hybridation EQ Boost qui ajoute jusqu'à 14 ch. Il y a ensuite la E 450 avec V6 de 367 ch. Les sportives AMG sont déjà au catalogue, avec la 53 à six cylindres en ligne de 435 ch (et micro-hybridation EQ Boost + 22 ch) et la 63 S avec V8 de 612 ch.

En bonne routière, la E met toujours l'accent sur le diesel. Le quatre cylindres est proposé avec 160 ch (E 200 d) ou 194 ch (E 220 d). Le six cylindres en ligne existe en 286 ch (E 350 d) et 340 ch (E 400 d).

Deux variantes hybrides rechargeables sont au menu. Et la Classe E laisse le choix entre essence ou diesel pour le plug-in, avec des quatre cylindres (211 ch pour l'essence et 194 ch pour le diesel) et un bloc électrique de 122 ch.

La boîte automatique 9 rapports est généralisée.

Les finitions et les principaux équipements de série

Avantgarde Line : prévention des risques de collision avec freinage d'urgence assisté, détection de somnolence du conducteur, avertisseur d'angle mort, phares LED, banquette 40/20/40, climatisation automatique bizone, éclairage d'ambiance 64 couleurs, navigation sur écran 12,3 pouces, instrumentation numérique 12,3 pouces, radars de stationnement avant/arrière, caméra de recul, sièges avant chauffants, rétros électriques et chauffants…

AMG Line : Avantgarde Line + kit carrosserie spécifique, jantes 18 pouces, sièges avant sport, volant sport, pédalier en acier…

53 AMG : AMG Line + jantes 19 pouces, toit ouvrant panoramique, pack stationnement avec caméras panoramiques, projecteur LED de type Matrix…

63 AMG : 53 AMG + jantes 20 pouces, transmission intégrale avec mode Drift (propulsion), sièges avant et volant réglables électriquement, sono Burmester…

Les prix

Essence

E 200 197 ch (EQ Boost + 14 ch) BVA9* > Avantgarde Line : 54 900 €, AMG Line : 57 600 €.

E 450 367 ch BVA9 4MATIC > Avantgarde Line : 73 450 €, AMG Line : 76 150 €.

E 53 AMG 435 ch (EQ Boost + 22 ch) BVA9 4 MATIC : 94 650 €.

E 63 AMG S 612 ch BVA9 4MATIC : 136 350 €.

Diesel

E 200 d 160 ch BVA9 > Avantgarde Line : 52 650 €, AMG Line : 55 350 €.

E 220 d 194 ch BVA9* > Avantgarde Line : 56 750 €, AMG Line : 59 450 €.

E 350 d 286 ch BVA9 > Avantgarde Line : 65 650 €, AMG Line : 68 350 €.

E 400 d 340 ch BVA9 4MATIC > Avantgarde Line : 71 950 €, AMG Line : 74 650 €.

Hybride rechargeable

Essence E 300 e BVA9 > Avantgarde Line : 60 250 €, AMG Line : 62 950 €.

Diesel E 300 de BVA9 > Avantgarde Line : 64 500 €, AMG Line : 67 200 €.

* 4MATIC : + 2 400 €.

Ces prix sont ceux de la berline. Pour le break, même gamme sauf l'hybride essence + 2 200 €.

Le break existe en version baroudeuse All-Terrain, avec deux diesels à transmission intégrale 4MATIC : 220 d et 400 d, à 64 750 € et 77 550 €.