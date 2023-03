Quotas de verdissement : les grandes flottes hors des clous ?

Dans une analyse qu’elle publie ce jeudi 9 mars, la division française de Transport & Environnement constate que la démarche d’électrification actée par la Loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) et la Loi Climat a déjà pris du retard sur le terrain.

En effet, alors que le législateur avait défini des quotas respectifs de 10 %, 30 % et 50 % de véhicules propres (électriques ou hybrides rechargeables) applicables à partir du 1er janvier 2022, il apparaîtrait que l’an dernier en France, « 66 % des entreprises*, 64 % des collectivités territoriales et 87 % des administrations de l’État » n’auraient pas atteint les quotas légaux de verdissement lors du renouvellement de leurs parcs, selon l’organisation.

La flotte de l'Elysée a boudé le 100 % électrique

Transport & Environnement s’est en particulier concentrée sur les 100 plus grandes flottes professionnelles du pays, « loin d’être exemplaires » d'après elle. « 58 n'atteignent pas leurs objectifs légaux de verdissement pour 2022 », observe T&E. « C’est le cas d’importants groupes privés, comme Kiloutou (0,1 % de véhicules électriques et hybrides rechargeables), Air Liquide (2 %), Saint-Gobain (3,4 %), Eiffage (7,2 %), Bouygues (8 %), ou Lidl (8,8 %) », note cette organisation. Elle détaille en outre (tableau ci-dessous) dans un classement la proportion de modèles 100 % électriques (hors PHEV donc) qui ont rejoint quelques-unes de ces entités l'an passé.

Du côté des acteurs publics, « le Ministère de l’Intérieur fait figure de mauvais élève, avec seulement 2,7 % de véhicules « verts » immatriculés en 2022. Quant à la Présidence de la République, aucune des voitures intégrées à la flotte élyséenne en 2022 n’est 100 % électrique… », pointe encore T&E.

Dans son bilan, Transport & Environnement identifie malgré tout les structures qu’elle considère en règle avec les premiers quotas de verdissement en vigueur depuis janvier 2022. Elle cite notamment EDF, La Poste, le groupe Filippi ou encore le Ministère des Armées.

Les chiffres qu’elle révèle aujourd'hui, T&E explique les avoir recueillis via un prestataire externe en compilant les données officielles du Ministère de l’Intérieur et de l’Insee. Après quoi, ces données auraient été croisées pour rattacher chaque véhicule à l’entreprise ou l’administration qui l’utilise. Précisons qu’il s’agit bien du taux de véhicules intégrés au cours de l’année 2022 et non du total des véhicules électriques ou hybrides rechargeables présents dans les parcs.

Le gouvernement invité à revoir sa copie

T&E conclut son rapport en indiquant que les données démontrent « un échec généralisé de la loi » et que ces résultats doivent conduire le gouvernement à réviser les politiques d’incitation à la transition électrique des flottes. « Il faut exclure les hybrides rechargeables du périmètre de la loi, ces voitures étant largement utilisées comme un outil de verdissement artificiel », recommande entre autres Transport & Environnement, avant d’ajouter que « les trajectoires d’électrification doivent par ailleurs être différenciées selon la taille du parc et aller progressivement vers 100 % de véhicules électriques dans le cadre du renouvellement annuel des flottes entre 2027 et 2030. »

Rappelons que les prochains seuils et échéances de verdissement fixés par l’Etat, dans le cas notamment des flottes d’entreprises de plus de 100 véhicules, sont de 20 % à partir de janvier 2024, de 40 % à partir de janvier 2027 et de 70 % à partir de janvier 2030. Rappelons aussi que la non-application de loi, à ce jour, n’est assortie d’aucune sanction, si bien que les démarches d’électrification des parcs reposent actuellement sur le bon vouloir de chaque flotte.

Admettons enfin, à la décharge des retardataires référencés par la fédération Transport & Environnement, que la crise qui touche l’industrie automobile depuis 2020 (les retards de production et de livraison, etc.) n’a certainement pas aidé à prendre le virage électrique dès 2022. On peut ainsi imaginer, ou pas, que l'échéance de janvier 2024 puisse pour certaines flottes servir davantage de point de départ dans l'application des quotas... A suivre...

* En ce qui concerne les entreprises, seules les flottes de plus de 100 véhicules en parc sont actuellement tenues d'appliquer des quotas de verdissement lors du renouvellement de leurs parcs.