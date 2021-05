Rendez-vous le 31 mai pour les premières images de l'essai de la Citroën C3 Aircross restylée

Trois ans après son lancement, le Citroën C3 Aircross s'offre un restylage. Celui-ci porte majoritairement sur l'esthétique avec une refonte complète de la face avant. Ce nouveau C3 Aircross hérite donc d'une identité visuelle totalement revue composée de la nouvelle calandre de la marque avec les chevrons qui courrent sur toute la largeur mais ceux-ci ne restent plus parallèles mais divergent à l'approche des projecteurs. Le SUV des chevrons conserve son éclairage sur deux niveaux mais les projecteurs sont bien plus fins qu'auparavant. Finie la forme carrée, ils sont presque rectangulaires aujourd’hui. Autres nouveautés : la calandre et le bouclier redessinés. L’ensemble est clairement moins jovial mais gagne en personnalité.

À l’intérieur, les évolutions sont plus légères puisque le seul changement majeur porte sur l'adoption de nouveaux sièges directement issus du programme Advanced Comfort qui devraient augmenter le confort.

Aucune modification sous le capot sous lequel on retrouve les mêmes motorisations qu'avant le restyling à savoir les Puretech 110 et 130 en essence et les BlueHDI 110 et 120 ch.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai qui se dérouleront dans la région d'Avignon. Nous serons au volant d'une version Puretech 110 ch.