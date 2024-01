Rétromobile : gagnez des places

Rétromobile 2024, c'est du 31 janvier au 4 février. Si vous vous y êtes déjà rendu, vous connaissez l'ambiance si singulière de ce salon qui renoue avec la passion automobile. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à le découvrir au parc des Expositions, porte de Versailles à Paris : Renault y sera en bonne place, ainsi que Citroën et Peugeot. Et d'ici mercredi, n'hésitez pas à envoyer votre mail et nom, prénom à l'adresse ci-dessous : un tirage au sort sera effectué mardi soir et vous ferez peut-être partie des chanceux qui recevront une place gratuite.

A vous de jouer.