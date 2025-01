Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Citroën C4

Si ses scores de vente n’ont rien de déshonorant, la berline compacte de Citroën marque le pas face aux poids lourds du segment que sont les Peugeot 308, Volkswagen Golf et autres Opel Astra. Pour lui redonner un coup de fouet, les designers de la marque en ont redessiné la partie avant, laquelle intègre désormais en son centre le nouveau logo Citroën. Celui-ci prend place entre des phares découpés en trois segments horizontaux, et surplombe un bouclier redessiné. La partie arrière revient aussi à une organisation plus traditionnelle.

A bord, le conducteur a face à lui un combiné d’instrumentation de 7 pouces sur les finitions hautes (contre 5,5 précédemment), que surplombe maintenant une casquette. Celui-ci se complète d’un écran central lisible et de bonne taille. Pour le reste, l’habitacle évolue assez peu. La sellerie est redessinée mais les prestations sont identiques en termes de confort, c’est-à-dire excellentes selon la bonne tradition maison.

Sous le capot, on retrouve le bloc essence 1.2 130 ch PureTech à boîte automatique 8 rapports est reconduit (uniquement dans les finitions Plus et Max, à partir de 29 400€), on trouve surtout des moteurs thermiques électrifiés ou 100% électrique. Le bloc 1.2 à hybridation légère 48V se décline en version 100 (à partir de 28 250€ ) ou 136 ch. Il s’acoquine avec une boîte à double embrayage e-DCS6 et, selon la marque, peut fonctionner jusqu’à 50% du temps en mode électrique, au bénéfice des consommations.

En électrique, l’entrée de gamme est assurée par le moteur 136 ch, alimenté par une batterie de 50 kWh bruts (46 nets) qui lui assure une autonomie de 340 km. Est aussi proposé le moteur 156 ch, qui avec une batterie de 54 kWh bruts (51 nets) laisse espérer 420 km d’autonomie. La recharge rapide jusqu’à 100 kW laisse espérer un 20-80% en moins de 30 minutes. L’offre de C4 électrique démarre à 33 850€ avec le moteur 136 chevaux et 35 800€ avec celui de 156 chevaux. Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Citroën C4.