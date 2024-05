Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la Toyota Yaris Cross restylée

Lancé en 2021, le petit SUV de Toyota a rencontré un vif succès en France et sur le Vieux Continent. Cette déclinaison SUV de la Yaris, reçoit à son tour une déclinaison à 130 ch du groupe motopropulseur hybride de Toyota sur les finitions les plus hautes. La version de 116 ch continuera d’être proposée sur les finitions d’accès.

La Yaris Cross hérite donc du nouveau 3 cylindres essence 1.5 hybride de 130 ch ,récemment inauguré par la Yaris. Le gain de puissance par rapport au bloc de 116 ch est dû à l'augmentation de la puissance du duo batterie/moteur électrique. La puissance maximale culmine à 132 ch, les performances sont légèrement améliorées avec un 0 à 100 réalisé en 10,7 s (0,5 s de mieux). Les rejets de CO2 restent contenus entre 103 et 122 g/km selon la version avec un petit malus à la clé sur les versions 4 roues motrices.

Les autres améliorations concernent l’interface d’info-divertissement personnalisable ainsi qu’un système multimédia plus puissant (écran tactile central de 9 ou 10,5 pouces, selon la finition), plus rapide et offrant davantage de fonctions, selon Toyota. Dans les deux cas, la Yaris Cross dispose des connectivités Apple Carplay et Android Auto sans fil ainsi qu’une clé numérique pour ceux qui veulent déverrouiller leur auto avec leur smartphone. Les aides à la conduite bénéficient enfin de nouvelles fonctions. Les tarifs subissent une inflation avec un prix de départ de 33 700 € pour cette version 130 ch en deux roues motrices. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir en live la Toyota Yaris Cross restylée.