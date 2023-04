Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau BYD Atto 3

Le constructeur chinois BYD, contraction de « Build Your Dreams » est l’un des plus gros vendeurs de voitures électriques au monde. L'entreprise fabrique également ses propres batteries depuis vingt ans. La firme lance aujourd’hui sur le Vieux Continent, l’Atto 3. Un SUV compact long de 4,46 m, soit le format d’un Peugeot 3008. À défaut d'être révolutionnaire à l’extérieur, le modèle chinois se démarque par un intérieur très original composé d’une planche de bord en forme de coquillage, d'aérateurs cylindriques et d'un écran tactile pivotant.

Sous le capot se cache un moteur de 150 kW (204 ch) et 310 Nm de couple qui envoie l’entièreté de sa puissance aux roues avant. Il est alimenté par une batterie de 60,4 kWh capable de lui offrir un rayon d’action de 420 km en usage mixte (WLTP). La charge rapide (DC) est limitée à 88 kw. Le tout est complété par une pompe à chaleur installée de série ainsi qu’une fonctionnalité V2L.

Le Byd Atto 3 est commercialisé en France à partir de 43 690 € (bonus non déduit). Un tarif loin d’être agressif. Retrouvez-nous dès demain pour le découvrir en live.