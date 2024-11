Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Kia EV3

Long de 4,3 mètres, soit la taille d’un Peugeot E-2008, le nouveau Kia EV3 se situe à mi-chemin entre les modèles citadins et les vrais SUV compacts. Il paraît d’ailleurs beaucoup plus gros qu’il ne l’est vraiment avec un design à la fois très massif et agressif, qui cache un habitacle franchement spacieux au niveau des places arrière.

Bonne nouvelle, il y a aussi un coffre assez généreux avec 460 litres VDA, ce qui fait de l’EV3 un vrai modèle familial. D’autant plus qu’il possède aussi de quoi rouler loin avant de devoir recharger : équipé de batteries de 58,3 kWh en entrée de gamme (436 km d’autonomie maximale WLTP), il propose l’option d’énormes accumulateurs de 81,4 kWh en haut de gamme (605 km d’autonomie WLTP). Un cas assez unique sur les SUV électriques de cette taille.

Même s’il est privé de bonus écologique en raison de sa provenance extra-européenne, le Kia Ev3 se paye le luxe d’être plus compétitif que ses concurrents. Avec par exemple un prix de départ de 35 990 € contre 40 250€ avant bonus écologique pour le Peugeot E-2008 (moins puissant) de 54 kWh. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir en live le nouveau Kia EV3.