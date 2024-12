Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Skoda Elroq

Jusqu’à ce jour, Skoda comptait un seul modèle électrique au sein de sa gamme : l’Enyaq, un SUV familial au positionnement un peu huppé. Le constructeur renforce son offre avec l’Elroq, un SUV plus compact qui viendra se frotter aux Peugeot e-3008 et Renault Scenic.

La marque Tchèque profite de ce lancement pour devenir offensif sur le marché de l’électrique. En effet, l’Elroq est non seulement le premier modèle à profiter du nouveau style Skoda mais surtout, mais il est aussi et surtout très compétitif en matière de prix. Comptez 33 000 €, prix de départ et hors bonus écologique, pour la version d’accès de 170 ch équipée d’une batterie de 52 KWh (372 km d’autonomie). C’est simple, une fois le bonus déduit (jusqu'à fin 2024), le prix du SUV tchèque, fabriqué en Europe, est ramené à 29 000 €. Aucun concurrent direct n’est en mesure de s’aligner sachant qu’à ce prix, l’Elroq est bien pourvu en équipement embarquant de série, le chargeur 11 kW (AC), les jantes alliage 19’’, la face avant « Teck Deck », l’instrumentation numérique, l’écran central tactile de 13’’ avec connectivités Android et Carplay, etc.

Si cet Elroq innove, ses mécaniques sont connues. La plateforme est la classique MEB qui sévit sur toutes les électriques du groupe Volkswagen. Trois types de batteries sont proposés. La plus petite, de 52 kWh développe 170ch. Le modèle intermédiaire propose des cellules de 59 kWh et 204 ch. Quant à la plus puissante, elle offre 77 kWh et 285 ch. L’autonomie du petit modèle s’établit à 370 km, et celle de la batterie la plus puissante à 560 km. Skoda précise que, la recharge entre 10 et 80% sera possible en 28 mn seulement en supportant jusqu’à 175 kw. Avec les batteries plus petites, ce temps de recharge est même abaissé à 25 mn. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir le nouveau Skoda Elroq en live.