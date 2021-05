Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouvel Audi Q5 Sportback

Après un essai réussi avec le Q3 Sportback, Audi enchaîne avec le Q5. La recette est la même : on prend un Q5 et on redessine sa chute de toit pour lui donner des airs de coupé et un surcoût de 3 200 €. Les dimensions ne changent pas, puisque la longueur et la hauteur sont les mêmes que pour le Q5 classique. On a donc ici un pavillon qui plonge rapidement vers l'arrière et une lunette fortement inclinée. En conséquence, le vitrage latéral est redessiné. La troisième vitre forme ici une pointe. Avec cette silhouette, les épaules musclées du Q5 sont mieux intégrées.

Le Sportback conserve un hayon qui englobe l'ensemble des feux. En option, on peut avoir la technologie OLED (diodes électroluminescentes organiques). À la commande, le client peut choisir entre trois signatures lumineuses. Le bouclier est inédit, avec une épaisse lame chromée. Les rails de toit sont en option. À l'avant, on retrouve le nouveau visage du Q5, qui a été restylé récemment : on a ainsi une calandre à huit côtés et des optiques plus acérées.

Le Q5 Sportback mise sur le style mais ne fait pas une croix sur les aspects pratiques, avec une banquette coulissante et un volume de coffre généreux de 510 litres. Avec la suspension pneumatique, on peut abaisser le seuil de chargement de quelques centimètres. La planche de bord est celle du Q5 classique, avec un changement depuis le restylage : un écran tactile 10,1 pouces. Une commande vocale peut être activée en disant "Hey Audi".

Le Q5 Sportback sera lancé avec un moteur diesel 2.0 TDI de 204 ch, avec boîte double embrayage s tronic sept rapports et transmission intégrale. Ce bloc a une micro-hybridation. Audi enchaînera avec un V6 TDI, deux quatre cylindres essence TFSI et deux hybrides rechargeables. La marque annonce aussi déjà le lancement d'un SQ5 Sportback avec moteur TDI.

Le prix d'accès passe à 58 300 € et culminent à 82 300 € pour le SQ5 Sportback, animé par un puissant V6 TDI de 341 ch, sans compter un malus qui atteint plusieurs milliers d'euros. Retrouvez nous dès demain en direct de Corse pour découvrir le nouvel Audi Q5 Sportback en live.