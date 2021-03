Volkswagen change de nom pour "Voltswagen" aux Etats-Unis

Un constructeur qui change de nom, c'est plus qu'un évènement. Mais quand il s'agit d'un géant comme Volkswagen, cela interpelle forcément.

Le constructeur allemand a décidé de changer de nom aux Etats-Unis : si la maison-mère restera toujours Volkswagen, la filiale américaine passe à "Voltswagen of America". Un choix qui illustre la volonté du groupe de miser gros sur l'électromobilité. Le changement de nom concerne aussi bien la publicité, les concessions mais aussi les produits et véhicules.

"Nous remplaçons peut-être notre K par un T, mais ce que nous ne changeons pas, c'est l'engagement de cette marque à fabriquer les meilleurs véhicules de leur catégorie pour les conducteurs et les gens du monde entier", commente VW.

Volkswagen a choisi de conserver le "VW" pour les modèles thermiques, tandis que les véhicules électriques hériteront du "Voltswagen". L'autre différence sera dans la couleur : bleu foncé pour les modèles thermiques, et logo bleu clair pour les modèles électriques.

Si le changement est spécifique au marché américain, ce ne serait pas un hasard. C'est de là qu'est parti le scandale du dieselgate, et c'est aux Etats-Unis que le groupe allemand a eu les plus gros problèmes en matière d'image, dans un pays où les citoyens et associations ont la main lourde sur les actions en justice.