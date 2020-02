Volkswagen veut rassurer sur les rejets de ses TDI

Dans une année charnière où les véhicules électrifiés vont se multiplier, Volkswagen aborde un thème qui était particulièrement sensible il y a peu : le diesel, et le moteur TDI. L'initiateur du scandale dieselgate tente de se faire une nouvelle réputation en prouvant que l'on peut faire ce "qui était impossible" auparavant avec un moteur diesel.

La vidéo ne montre rien d'extraordinaire, mais elle illustre tout de même de façon très claire comment fonctionnent la plupart des traitements de dépollution sur les véhicules actuels. Et cela commence par la présence de deux catalyseurs : le premier, qui est là depuis des années, et qui traite notamment les hydrocarbures, et le second, plus spécifique, avec l'injection d'urée, qui permet de traiter les oxydes d'azote, ces polluants responsables des pics de pollution dans les grandes villes.

Pour Volkswagen, cette double dépollution prend le nom de "Twin Dosing" sur le moteur EA888 Evo, qui est une évolution, comme son nom l'indique, de l'ancien bloc EA888 en partie touché par le scandale du dieselgate.

Il n'empêche, la communication de Volkswagen pourrait paraître maladroite (parler de diesel en plein lancement de la gamme ID), mais il faut aussi rappeler les avantages du diesel : consommation moindre, et donc rejets de CO2 moins importants. Et puis, l'argument de la complexité ne tient plus face à l'essence qui adopte aussi un filtre à particules en plus des autres systèmes mécaniques très évolués...