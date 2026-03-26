Au cœur de la conduite d’un deux-roues, l’apprentissage de l’équilibre à basse vitesse s’avère souvent l’épreuve la plus difficile à appréhender pour de nombreux motards et scootéristes (certains se souviendront avec nostalgie du temps passé sur le plateau du parcours lent).

Si le Honda Riding Assist ou la Yamaha MOTOROiD ont été présentés par le passé, cette fois, on change véritablement de dimension : l’OMO X n’est plus un simple prototype, c’est déjà une réalité commerciale prévue pour arriver sur le marché dans les prochaines semaines.

Intégré dans un scooter électrique, le cœur du système, c’est le CMG (Control Moment Gyroscope). C’est une technologie qu’on utilise d’ordinaire pour stabiliser les satellites dans l’espace. En ajustant son moment angulaire en quelques millisecondes, le scooter compense d’elle-même tout déséquilibre. Résultat : il tient debout tout seul à l’arrêt, sans béquille ni intervention du pilote, et même sur une surface instable comme l’a montré la marque lors de ses tests.

Le scooter embarque une intelligence artificielle qui gère tout : la sécurité active avec des capteurs et calculateurs qui évitent les dérapages sur le mouillé, une aide au virage qui analyse l’angle d’inclinaison afin d’optimiser la trajectoire et un système d’évitement d’obstacles.

Conçu par la start-up chinoise OMOWAY, fondée par d’anciens ingénieurs de Xpeng, le scooter est présenté comme le premier deux-roues auto-équilibrant produit en série.

Une grande première mondiale venue de Chine

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Pour les débutants intimidés par le poids de leur monture ou les motards de petite taille qui redoutent l’arrêt au stop, l’OMO X offre de nouvelles perspectives, plus sécurisantes.

Le scooter est à l’écoute de son environnement et intègre un système de communication entre véhicules, des alertes d’angle mort et un régulateur de vitesse adaptatif, mais aussi un stationnement autonome et une fonction d’appel à distance, qui permet au scooter de se déplacer jusqu’à son propriétaire de façon autonome.

La société chinoise prévoit d’ouvrir les précommandes de l’OMO X en Indonésie fin avril 2026, son lancement officiel étant prévu à Jakarta fin mai. Le prix définitif et les spécifications complètes restent encore confidentiels pour le moment mais devraient être dévoilés à l’approche du lancement.