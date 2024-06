Un nouveau scooter 125 arrive chez Yamaha

Après l’Inde, l’Europe a découvert le scooter 125 cm3 Yamaha RayZR à l’occasion de la dernière édition du salon de Milan.

Présenté par la marque japonaise comme un véhicule « idéal pour les citadins », le dernier scooter à intégrer la gamme Yamaha repose sur l’ultime génération du moteur Blue Core Euro 5 de 125 cm3 développant 6 kW, soit environ 8,2 chevaux, et un couple de 9,7 Nm à 5 000 tr/min. Des données modestes, comparées à la concurrence existante sur le marché des scooters 125 cm3, que vient néanmoins compléter une assistance électrique qui fournit un surplus de puissance lors des démarrages, rendus silencieux par le générateur Smart Motor.

Un nouveau scooter dans la gamme Yamaha

Le scooter Yamaha RayZR est également doté d’un système Start&Stop qui coupe automatiquement le moteur lors des phases arrêtées (stop, feux, etc.) et permet d’économiser jusqu’à 4% de carburant selon le constructeur. On retrouve sur ce petit et léger (99 kg) scooter 125 cm3 un éclairage full LED et un tableau de bord LCD et un rangement sous la selle de 21 litres pouvant accueillir un casque (« en fonction de sa taille et de sa forme » précise toutefois le constructeur…).

Disponible dès à présent dans les concessions Yamaha françaises en deux coloris : rouge et noir, le scooter Yamaha RayZR 125 est affiché à 2 499 €.