Un road-trip en mob au cœur du Périgord

Après son « Paris - Le Cap Ferret » en 2024, la Transat Bleue sera de retour en 2025 et part cette fois à l'assaut des différents Périgord (vert, blanc, noir et pourpre) avec comme départ et à quelques encablures de Sarlat la Canéda, un campement central.

Plus de tourisme et moins de kilomètres sont au programme de cette nouvelle édition, qui aura lieu les 16, 17 et 18 mai 2025.

Un parcours en trèfle, de 400 km sur trois jours (trois étapes d'environ 130 kilomètres) permettra de découvrir la région et ses secrets sur de petites et très petites routes délimitées par des murets en pierre, des forêts centenaires et un relief adapté aux petites cylindrées, notamment les mythiques mobs.

Pour cette nouvelle édition, les étapes seront plus courtes que lors des précédentes afin de profiter des villages, des cafés terrasses et points touristiques traversés.

400 km en mob et petite cylindrées

Pour un pilote et un cyclo, le tarif est fixé à 390 euros pour les trois jours et comprend le road-book au format TRB pour les GPS Tripy, la trace au format GPX, les petits-déjeuners du samedi, dimanche et lundi, les dîners du vendredi, samedi et dimanche ainsi que les accès aux bivouacs pour planter sa tente ou installer son camping-car.

Une assistance est également possible pour accompagner le pilote, pour 155 euros par personne, incluant les repas (hors midi) et permettant l'accès aux bivouacs le soir.

Des cadeaux et surprises seront aussi réservés aux participants, qui peuvent déjà réserver leur place sur le site de l'événement.