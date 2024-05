Un scooter Suzuki à hydrogène espéré en 2024

Verra-t-on un jour arriver sur le marché le scooter électrique Suzuki basé sur son modèle thermique, le Burgman ? Après des années de développement, dont une nouvelle étape annoncée l’année dernière avec des tests grandeur nature dans les rues de Tokyo, au Japon, le Burgman électrique se fait toujours attendre.

Si Suzuki n’a pas communiqué sur le sujet depuis de longs mois, le constructeur nippon a dévoilé lors de l'Automotive Engineering Exposition 2024 un prototype de scooter inédit lors d’un salon automobile : un Burgman à hydrogène.

Un responsable de la marque a également précisé : « Pour maintenir les coûts de développement aussi bas que possible, nous utilisons des modèles déjà disponibles sur le marché. Le prototype est 20 cm plus long car le réservoir d'hydrogène est plus grand que le réservoir d'essence. Tant que vous n'avez pas un véhicule en état de marche, vous ne savez pas quels problèmes peuvent survenir avec l'hydrogène. Pour le moment, les performances sont inférieures à celles d’un modèle essence. »

Une solution technique jusqu’ici absente du marché des deux-roues, mais sur laquelle planche également Kawasaki, avec, dans le cas des Verts, le développement d’une moto.

Selon les informations venues du Japon, où a été présenté au public le prototype du scooter fonctionnant à hydrogène, on annonce déjà que ce modèle pourrait être commercialisé en 2024 sur le marché japonais.