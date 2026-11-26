Après avoir bousculé l'industrie automobile, les constructeurs chinois semblent décidés à reproduire l'expérience dans le monde de la moto. Chery, le groupe à l'origine des marques Omoda et Jaecoo, envisage ainsi de pénétrer le marché des deux-roues avec des propositions particulièrement originales. Un cruiser électrique doté d'un prolongateur d'autonomie thermique, un scooter aventure et une étonnante moto dépourvue de moyeu arrière témoignent d'une volonté d'explorer des solutions techniques différentes.

Chery veut réconcilier la moto électrique avec les longues distances

Baptisé Grow C3 et développé sous la marque Cinnox, le premier projet adopte une technologie déjà explorée dans l'automobile : la propulsion électrique avec prolongateur d'autonomie.

Concrètement, un moteur électrique entraîne la roue arrière, tandis qu'un petit moteur à essence produit de l'électricité pour recharger la batterie. Le moteur thermique ne participe donc pas directement à la propulsion.

L'objectif est de réduire la dépendance aux infrastructures de recharge, l'un des principaux obstacles à l'utilisation des motos électriques sur de longues distances. Reste évidemment à résoudre les problèmes d'encombrement et de poids inhérents à la coexistence de deux motorisations et d'une batterie sur un deux-roues.

Chery envisage également une fonction V2L permettant d'alimenter des équipements électriques externes, une fonctionnalité susceptible de séduire les amateurs de voyages et de camping.

Un scooter aventure électrique promettant jusqu'à 200 kilomètres d'autonomie

Le deuxième projet Cinnox prend la forme d'un scooter aux ambitions relativement polyvalentes. Chery annonce une autonomie comprise entre 150 et 200 kilomètres et évoque une compatibilité avec les infrastructures de recharge destinées aux automobiles électriques.

Une perspective intéressante, même si le constructeur n'a communiqué ni la capacité de la batterie, ni la puissance du moteur, ni les temps nécessaires à sa recharge. Ces informations seront naturellement déterminantes pour apprécier la pertinence commerciale du modèle.

Une moto sans moyeu arrière et inspirée du jet-ski ?

Le troisième projet est probablement le plus spectaculaire. Des dessins de brevet relayés par Australian Motorcycle News dévoilent une architecture dépourvue de moyeu arrière conventionnel. Une chaîne entraînerait une couronne dentée intégrée à la périphérie intérieure de la jante.

Mais Chery explore également une autre manière de piloter une moto. Le guidon pourrait coulisser verticalement le long d'une colonne de direction articulée, permettant théoriquement d'alterner entre une position assise et une position debout, à la manière d'un jet-ski.

Les dessins laissent cependant de nombreuses interrogations concernant la selle, les repose-pieds et le fonctionnement de la suspension avant. Il s'agit donc davantage d'une exploration technique que de la présentation d'une future machine de série.

L'industrie automobile chinoise regarde de plus en plus vers la moto

Après Great Wall Motors et les rapprochements industriels illustrés par QJMotor et Geely, Chery constitue un nouvel exemple de la convergence entre les deux univers. L'électrification facilite le partage des compétences, des composants et des investissements entre les industries automobile et motocycliste.

Mais les ambitions de Chery semblent également porter sur l'architecture même du deux-roues. Aucun calendrier de commercialisation, tarif ou lancement européen n'a toutefois été confirmé pour les deux premiers modèles. Quant au troisième, il demeure au stade du brevet.

Pendant que beaucoup s'interrogent encore sur la meilleure manière d'électrifier la moto, certains industriels chinois commencent déjà à se demander s'il ne faudrait pas en repenser entièrement la conception.