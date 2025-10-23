Les maxiscooters gardent la cote

Avec des ventes qui ont baissé de plus de 10 % en 2025 par rapport à 2024, le marché français des deux-roues est à la peine depuis le début de l’année, et l’entrée en vigueur de la norme Euro5 + en remplacement des modèles homologués Euro5.

Malgré la baisse du marché global, un segment semble éviter la morosité ambiante, celui des maxiscooters, qui se permet même de progresser de 8 % en 2025 par rapport à 2024.

Star du marché des gros scooters, le Yamaha T-Max reste le numéro un des ventes avec déjà 2 677 immatriculations de modèles neufs enregistrés en 2025. Le best-seller Yamaha est toutefois talonné par le Honda X-ADV, qui a séduit 2 353 clients depuis le début de l’année 2025. À la troisième place on retrouve un autre scooter signé Honda, le Forza 750, avec 1 634 immatriculations. Les deux marques se tirent ainsi la bourre sur le segment des maxiscooters avec deux valeurs sûres de leur catalogue respectif. Un duel japonais dont Honda sort vainqueur, avec 56 % du volume total des immatriculations de la catégorie.

Honda et Yamaha devant, les autres loin derrière

Et pour illustrer l’ultra-domination des deux firmes nippones sur ce marché, on peut évoquer le simple fait qu’elles concentrent à elles deux 84 % des ventes de gros scooters en France, ne laissant que des miettes aux autres constructeurs. Et ce malgré une concurrence qui s’étoffe, notamment du côté des marques chinoises, sans pour le moment parvenir à faire trembler les poids lourds du marché comme cela peut-être le cas sur le marché des motos.