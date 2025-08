De nouveaux coloris pour les scooters Honda X-ADV et Forza 750

Revus à l'occasion de leur millésime 2025 avec des phares à LED redessinés et une nouvelle instrumentation TFT de 5 pouces à commande rétroéclairée, les scooters Honda X-ADV et Forza 750 restent mécaniquement inchangés pour 2026.

Reposant toujours sur le même bicylindre en ligne de 745 cm3 associé à la boîte de vitesses Honda DCT (Dual Clutch Transmission), les deux modèles partagent également la même architecture et les mêmes éléments de partie-cycle, à l'image du bras oscillant aluminium, du système de suspension arrière Pro-Link à démultiplication variable ou encore de la fourche inversée de 41 mm de diamètre et du système de freinage avec ses étriers 4 pistons à montage radial.

Profitant tous les deux d'un habillage réalisé à partir de matériaux recyclés et/ou biosourcés, les X-ADV et Forza bénéficient tous les deux d'un coloris inédit.

Des nouvelles robes pour 2026

Le plus baroudeur des deux, le X-ADV, revient avec une édition spéciale "tricolore" qui rend hommage aux Transalp et Africa Twin de la gamme Aventure. Il reste également disponible dans les coloris noir, gris mat et blanc.

En ce qui concerne le modèle urbain Forza 750, il reste proposé en noir mat et gris cendre mat. Une nouvelle teinte blanche fait désormais partie des possibilités pour le millésime 2026.

Pour personnaliser les scooters, Honda indique également qu'une large gamme d'accessoires et d'équipement a été développée, comprenant notamment un nouveau dossier passager ou un silencieux Akrapovič.

Les tarifs des millésimes 2026 des Honda X-ADV et Forza 750 n'ont, en revanche, pas encore été communiqués.