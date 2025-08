KTM dévoile sa gamme Enduro 2026

En pleine restructuration, le constructeur autrichien KTM vient de présenter sa gamme Enduro 2026. Une famille qui se décline dans plusieurs cylindrées : KTM 125 XC-W (XC-W désignant désormais le moteur deux-temps réservé à un usage sur circuit), KTM 300 EXC, KTM 250 EXC-F, KTM 350 EXC-F, KTM 450 EXC-F, KTM 500 EXC-F.

Plus que jamais « Ready to Race », les modèles 2026 profitent toujours de tés de fourche forgés, d'un guidon Neken, de freins et embrayage hydraulique Brembo, de corps d’injection Keihin, de poignées ODI lock-on, sans oublier l’Offroad Control Unit, l’éclairage LED et les plastiques moulés dans la masse.

Le gros step proposé par les millésimes 2026 concerne les suspensions. La fourche avant WP XACT à cartouche fermée de 48 mm bénéficie de nouveaux réglages d'amortissement, de ressorts plus légers et plus courts, d'un nouveau réservoir de pression et d'un système hydrostop monobloc. L'amortisseur arrière WP XPLOR PDS a également été optimisé, conservant sa conception sans pièces mobiles externes, ce qui simplifie l'entretien.

Une gamme Enduro KTM 2026 qui évolue

Parmi les autres modifications, on note l'adoption d'un nouveau bouchon de protection pour la conduite d'essence CPC, conçu pour réduire la pénétration d'eau et de saleté. Le système de refroidissement a également été amélioré grâce à un nouveau bouchon de radiateur à filetage standard, facilitant son ouverture. Les modèles KTM 300 EXC et toute la gamme EXC-F sont aussi désormais équipés de ventilateurs de radiateur.

La nouvelle déco 2026 utilise des plastiques bi-composants avec graphismes dans la masse : plus de orange vif, des touches de rouge sur les protège-fourches, de nouveaux déflecteurs de réservoir avec flux d’air repensé. La housse de selle antidérapante passe au noir, avec des matériaux texturés similaires pour les protections de cadre et pads de guidon. Et pour une meilleure accroche, les pneus arrière Maxxis MaxxEnduro adoptent une nouvelle gomme plus tendre.

Les modèles 2026 devraient être disponibles en concessions après l'été, à l'exception de la KTM 300 EXC 2026, qui sera lancée un peu plus tard.