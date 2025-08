La future Honda CB1000F se fait plus sportive

Honda n'a pas fait le (court) déplacement jusqu'à Suzuka pour rien.

En marge de la course du championnat du monde d'Endurance, les 8 Heures de Suzuka (un circuit dont la marque est aussi propriétaire), brillamment remportée par le duo (!) Takumi Takahashi et Johann Zarco, Honda a profité de l'évènement pour présenter sa future CB1000F.

Le gros roadster au look rétro était même, pour l'occasion, accompagné d'une déclinaison SE (Special Edition) dotée d'une livrée spécifique, noir, argent et rouge, et d'une tête de fourche lui donnant un air plus sportif. Ne manquaient que les rétroviseurs pour que la moto soit totalement au complet dans sa configuration route finale.

La Honda CB1000F standard, qui arrivera dans les concessions en 2026, et que l'on devrait découvrir à l'occasion du prochain salon EICMA de Milan, sera donc accompagnée au catalogue de cette déclinaison. Un simple accessoire qui apporte une touche sportive à l'ensemble, inspiré par la CB1100F de 1983 alors que le roadster conserve son look rétro épuré. On imagine aussi que la version SE de la moto pourrait aussi être équipée d'autres accessoires : poignées chauffantes ou même quickshifter.

Un gros roadster Honda déjà particulièrement attendu

Pour rappel, on retrouve au cœur de cette nouvelle CB1000F le moteur quatre-cylindres dérivé de la CBR Fireblade 2017, déjà adopté par la nouvelle Hornet 1000 et adapté pour offrir plus de couple à bas et mi-régimes.

Cette future rivale de la Kawasaki Z900RS semble plus proche que jamais d'une présentation officielle, avant de débarquer dans les concessions les mois suivants.