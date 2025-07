Japonaise et fabriquée en Chine, cette marque se prend pour une Américaine

Officiellement lancée à l'occasion de l'évènement Art of Speed qui s'est tenu le week-end dernier en Malaisie, la nouvelle marque japonaise Thunder Motorcycles a dévoilé son premier modèle, le Thunder 250.

Un custom qui repose sur un bicylindre en V de 249 cm³ développant une puissance de 17 chevaux à 8 000 tr/min et un couple maximal de 19 Nm à 6 000 tr/min. Ce bloc est alimenté par un système d'injection électronique (EFI) et associé à une boîte de vitesses à cinq rapports et à une transmission finale par chaîne.

Cette nouveauté, qui sera fabriquée en Chine, sera déclinée en deux versions différentes façon customs américains : un Softail et un Hardtail.

Un custom japonais made in China

Deux déclinaisons originales sur lesquelles on retrouve une fourche avant de type « Springer », un bras oscillant intégré au cadre, des roues de 16 pouces et une selle monoplace de type Bobber perchée à seulement 650 mm de hauteur.

Le système de freinage est confié à un simple disque à l'avant (300 mm) comme à l'arrière (280 mm). Un ABS à double canal complète la dotation.

Affichant 180 kg sur la balance, le Thunder 250 dispose d'un réservoir ne pouvant contenir que sept litres de carburant.

Les deux versions de la moto seront commercialisées en octobre au Japon, avec un tarif affiché à partir de 850 000 yens, soit environ 4 950 euros.

Une arrivée en Europe de ces motos pour le moins originales ne semble pas encore à l'ordre du jour, mais sait-on jamais.