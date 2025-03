Honda dévoile sa nouvelle CB1000F, la version néo-rétro de la Hornet pour rivaliser avec la Kawasaki Z900RS

Évoquée depuis des mois, la nouvelle Honda CB1000F a été dévoilée officiellement au Japon.

Née sous le nom de projet CB1000F Concept, cette inédite néo-rétro a connu un chemin tortueux jusqu'à cette présentation en grande pompe lors du salon d'Osaka.

Alors que l'on pensait un temps que le projet avait du plomb dans l'aile, voire était même définitivement remisé au placard, le voici finalement concrétisé avec la sortie prochaine d'une version de série.

Prenant la forme d'un gros roadster au look soigneusement rétro, inspiré des illustres CB750F, puis des CB900F et CB1000F, la Honda CB1000F de nouvelle génération dispose également d'une base solide, puisqu'elle partage ses caractéristiques techniques avec la Hornet 1000.

Une alternative moins sportive à la grosse Hornet 1000

On retrouve donc au cœur de cette version au look rétro le moteur quatre-cylindres dérivé de la CBR Fireblade 2017, adapté pour offrir plus de couple à bas et mi-régimes afin d’offrir une conduite moins sportive que la Hornet.

Selon les médias japonais, la Honda CB1000F devrait arriver sur le marché dès l'automne 2025, et devrait profiter de la politique commerciale agressive de la marque avec un tarif espéré sous les 10 000 euros au Japon.

Pour ce qui est de son arrivée en Europe, rien ne semble faire obstacle à ce qu'elle soit aussi disponible sur nos routes prochainement, notamment pour rivaliser avec la Kawasaki Z900RS, qui était jusqu'ici un peu seule sur le segment des gros roadsters néo-rétro.