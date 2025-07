Un mini-trail en préparation chez Honda ?

Renouvelé en 2021, le Honda Monkey n'a pas profité d'améliorations notables depuis l'arrivée d'une boîte de vitesses à cinq rapports.

Pourtant, avec son look de petit scrambler, le Monkey continue d'être régulièrement en rupture de stock dans les concessions françaises de la marque ailée.

Le petit 125 cm3 au style intemporel pourrait voir arriver à ses côtés une nouvelle déclinaison à l'ambition plus baroudeuse.

Selon des informations venues du Japon, notamment de nos confrères nippons de Young Machine, Honda pourrait nous surprendre avec un nouveau Monkey 125 Baja, du nom de la célèbre course de rallye-raid mexicaine.

Un modèle déjà vendu au Japon en 1991 qui serait ainsi remis au goût du jour en se basant sur la plateforme du 125 cm3 actuel. Ce mini-trail signé Honda, serait même un hommage à la Honda 250 XLR Baja, dont il reprendrait à la fois le look version XXS et les couleurs.

Un Honda Monkey Baja en 2026 ?

À en croire la publication japonaise, le Monkey Baja profiterait même bien plus que d'une simple livrée commémorative.

Il reprendrait le phare avant à double optique de style rétro, tout en incluant plusieurs nouveautés : un sabot moteur, un garde-boue avant en position haute, un nouvel échappement et un habillage entièrement revu.

Le réservoir se ferait également plus tout-terrain, tandis que la base mécanique reprendrait celle du modèle actuel, avec au cœur de la petite aventurière le monocylindre de 124 cm3 offrant 9,3 chevaux (10,7 Nm de couple).

Un modèle encore hypothétique que l'on aimerait malgré tout bien découvrir tant il pourrait séduire sur un marché moto qui fait la part belle aux trails.