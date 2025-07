La révolution de la sécurité à moto : l’airbag intégral qui protège de la tête aux pieds avec même un parachute

Cette vision digne d’un film de science-fiction est pourtant en passe de devenir réalité grâce à un brevet révolutionnaire signé Mo’Cycle, une société suédoise déjà connue pour ses innovations dans les airbags pour motards.

À l’origine de ce projet fou, une obsession : rendre les vêtements moto plus sûrs, sans sacrifier le look ni le confort. Le cœur du nouveau brevet est un jean en apparence parfaitement banal, mais qui dissimule un réseau complexe de conduits d’air souples et résistants, capables d’imiter la texture du denim.

En cas de choc, ces tunnels se gonflent instantanément grâce à une cartouche de gaz, créant une véritable coque protectrice autour des cuisses, des hanches, des mollets et de la taille. Une réponse directe à un problème souvent négligé : les jambes sont parmi les zones les plus vulnérables lors des accidents de moto, causant fréquemment des blessures lourdes et des séquelles permanentes.

Mais Mo’Cycle ne s’est pas arrêtée aux jambes. Le brevet dévoile une panoplie complète : veste et bottes intégrant la même technologie de tunnels gonflables.

Deux modes de déclenchement sont proposés :

Mécanique, via une sangle reliée à la moto, comme sur les airbags actuels, déclenchant le gonflage en cas de séparation brutale.

Électronique, grâce à un réseau de capteurs détectant toute décélération anormale ou inclinaison extrême.

Autre prouesse : tous ces équipements peuvent communiquer entre eux sans fil. Si plusieurs pièces du système identifient un danger simultanément, le gonflage se déclenche de manière parfaitement synchronisée, offrant une protection intégrale et coordonnée.

Des « voiles gonflables » façon science-fiction

La trouvaille la plus spectaculaire du brevet reste sans doute ces deux « voiles gonflables » intégrées aux épaules de la veste. Bien que le texte officiel évite de les appeler « parachutes », leur mission s’en approche : une fois activées, elles se déploient vers le haut et sur les côtés, créant un freinage aérodynamique pour réduire la vitesse du pilote lors de la chute. Elles servent aussi de barrière protectrice autour de la tête en cas de choc latéral.

Cerise sur le gâteau, Mo’Cycle prévoit de connecter tout le dispositif à une application smartphone. Celle-ci vérifiera l’état de la batterie ou des cartouches de gaz, mais pourra aussi collecter les données de conduite : trajectoires, vitesses maximales, temps au tour… De quoi transformer ce système de sécurité en véritable coach digital pour les motards passionnés.

Pour l’heure, cette technologie reste au stade de brevet et n’est pas encore commercialisée. Mais sa philosophie pourrait bien balayer un obstacle majeur à l’adoption des équipements hautement protecteurs : l’inconfort et l’aspect trop voyant.

Si Mo’Cycle parvient à transformer ce concept en produit abordable et fiable, nous pourrions bientôt voir émerger une génération de motards protégés en toutes circonstances… tout en conservant le style et la liberté qui font la magie de la moto.