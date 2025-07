CFMoto révolutionne la moto transformable, là où Yamaha avait échoué il y a 40 ans

Une idée géniale… qui n’est pourtant pas nouvelle. Dans les années 1980, Yamaha avait déjà tenté cette aventure avec ses concepts Morpho et Morpho II. Ces motos révolutionnaires proposaient de passer d’une position routière à une position sportive grâce à des guidons et repose-pieds amovibles. Une vision futuriste qui a influencé plus tard des modèles comme la TDM 850 ou la GTS 1000. Mais à l’époque, le système était trop complexe, trop coûteux, et sans doute trop en avance sur son temps. Yamaha a fini par abandonner l’idée.

CFMoto, en revanche, prend le problème à l’envers. Plutôt que de concevoir une moto entièrement nouvelle, le constructeur chinois a mis au point un mécanisme adaptable sur un cadre classique. Pas besoin de châssis spécifique ni de géométrie lunaire : trois vérins électriques suffisent (un pour le guidon, deux pour les repose-pieds), associés à un système de rails et de supports qui modifient la position de conduite sans toucher à la rigidité du châssis ou à la direction.

Une Révolution pour l’Avenir ?

Le guidon, monté sur un petit cadre en aluminium, peut coulisser vers le haut pour une position urbaine plus relax ou descendre pour adopter la posture basse d’une sportive. Même principe pour les repose-pieds, qui avancent et s’abaissent pour le confort ou reculent et se relèvent pour un pilotage plus agressif. Le tout se fait avec une précision millimétrique… et sans sortir la moindre clé Allen.

Le véritable coup de génie de CFMoto, c’est sa simplicité. Leur système peut, en théorie, être adapté à presque n’importe quelle moto sans changer le châssis ni alourdir la conception. Une petite révolution discrète qui pourrait bientôt permettre à un seul et même modèle de se transformer, en quelques secondes, en trail confortable ou en sportive radicale.

Reste un mystère : celui des commandes au pied. Frein arrière, sélecteur de vitesses… comment gérer ces éléments lorsque les repose-pieds se déplacent ? CFMoto n’a pas encore dévoilé sa solution, mais les pistes sont nombreuses : transmissions automatiques, frein arrière transféré au guidon, commandes électroniques… L’industrie a déjà exploré ces terrains.

Ce qui est certain, c’est que la frontière entre les catégories de motos pourrait bientôt disparaître. Bientôt, il ne s’agira peut-être plus de choisir entre deux machines… mais d’appuyer sur un bouton. Et cette fois, ce sont les Chinois qui semblent tenir la clé.