La Kove 800 X Pro est-il juste un trail chinois de plus ? 

Kove ne vous dit peut-être rien, mais la petite marque chinoise s’est fait un nom dans le domaine du rallye, notamment Dakar, au travers de son modèle 450 aussi bien conçu que performant et capable de terminer une épreuve aussi rude pour les hommes que pour la mécanique. Le modèle que nous découvrons ensemble aujourd’hui n’est pas de la même veine. Ni même du même canal de distribution. Moins spécialisé, plus grand public, il fait partie du développement de la marque, qui capitalise cette image et entend à présent conquérir les routes. Pour ce faire, une structure a été créée en France, qui reprend la distribution des nouveaux modèles et laisse la 450 Rally à son importateur historique et exclusif.

MB Motor France s’appuie ainsi sur l’expérience acquise par le groupe espagnol Motos Bordoy, déjà en charge de Kove pour la péninsule ibérique (entre autres). Premier modèle à passer entre nos mains : la 800 X Pro. Un trail, donc, particulièrement séduisant de ligne et aux caractéristiques on ne peut plus intéressantes, à commencer par son poids, annoncé à seulement 190 kg en ordre de marche avec le plein. Une valeur non vérifiée, certes, mais tout à fait cohérente lorsque l’on déplace la moto ou que l’on roule avec. Surtout, il est permis de croire à cette « légèreté » du fait de la ligne fine et élancée du modèle. Elle tient très agréablement entre les jambes et se montre étroite de taille comme d’arcade de selle. Une assise certes placée à 875 mm de haut, mais peu pénalisante de ce fait. Avec 1,80 m au dernier relevé, les deux pieds touchent aisément le sol à l’arrêt.

Reposant sur un cadre acier en un seul tenant (boucle arrière soudée) et sur un moteur dit maison, mais évoquant plus que fortement le 790 LC8 C de KTM (forme des carters principaux identique, couleur de couvre culasse identique et j’en passe), la 800 X Pro affiche de belles caractéristiques techniques. À commencer par ce fameux bicylindre vertical de 799 cm³, calé à 285°, annonçant 94 ch de puissance et ne bénéficiant pas d’un ride by wire, préférant un accélérateur par câble « à l’ancienne ». Cela ne l’empêche pas de proposer deux modes de comportement : Eco et Sport, le premier étant davantage un mode routier ou enduriste, comme nous allons le constater. Pour une fois qu’un trail n’allonge pas outrancièrement la liste des accessoires, nous allons pouvoir passer à l’essentiel : un sabot moteur en aluminium, une platine porte-paquets/poignées passager à l’arrière, des jantes tubeless avec rayons excentriques et une double prise USB A et C prenant place de manière accessible et pratique dans le poste de conduite. L’instrumentation est valorisée par son emplacement et par sa technologie. Sobre elle aussi, elle repose sur un écran TFT de 7 pouces en position verticale, façon rallye donc, et se montre particulièrement lisible et bien conçue. Enfin lisible, c’est écrit petit tout en étant très clair.

Là encore, on vise l’efficacité plus que l’esbroufe et cela fonctionne parfaitement. 4 présentations différentes sont disponibles dont une affichant la navigation GPS sur près des 4/5 de l’écran, à condition toutefois d’avoir connecté son smartphone en Bluetooth ou en WiFi et installé l’application requise. Il est également possible de piloter un média musical au travers des commandes au guidon et si l’on dispose d’un kit mains libres (dit kit Bluetooth). Les autres écrans privilégient un affichage de la vitesse et du rapport engagé sur fond blanc, sans oublier le compte-tours, tandis que l’on peut choisir d’afficher ou non les informations annexes de voyage ou de consommation ou de santé de la moto, ainsi qu’une navigation virage par virage le cas échéant, le tout dans un cadre noir. C’est dense en informations, mais rien ne manque ou presque, si ce n’est la consommation instantanée. Le menu permettant de configurer la moto est aisé à appréhender, logique et simple à la fois. D’une manière générale, on navigue au moyen du commodo gauche et de commutateurs dédiés : l’un pour valider/sortir dans le menu à trois niveaux de profondeur (tiroir) maximum, l’autre pour aller vers le haut ou le bas de manière séquentielle.

Le menu de configuration offre d’intervenir en toute quiétude sur les assistances : le contrôle de traction, réglable sur deux positions, Standard ou Pluie, ou désactivable, tout comme sur l’ABS, Actif, désactivé à l’arrière uniquement ou totalement désactivé. Et c’est tout ? Oui. Kove fait des motos, apparemment, et non pas des catalogues d’électronique. Cette simplicité lui permet d’investir dans de très bonnes suspensions, que cette version Pro a de plus performantes que la moyenne. Déjà, l’amortissement est signé KYB (Kayaba), et l’impressionnante -et efficace- fourche de 48 mm comme le mono amortisseur sont entièrement réglables et sur une grande amplitude. Les réglages de base sont médians, l’attaque assez souple et la fermeté arrive en milieu de course, sachant que le débattement des éléments est de 240 mm, là encore une valeur intermédiaire entre du correct et du très bon pour la pratique du off road. On apprécie en outre la possibilité d’ajuster simplement la précontrainte à l’arrière au moyen d’une molette déportée.

Côté pneumatiques, on n’est pas en reste, avec des Pirelli Scorpion Rally du meilleur effet. Une monte à pavés et mixte n’ayant plus à faire ses preuves dans le monde du trail. Elle chausse une roue de 21 pouces à l’avant et, plus rare sur route, une roue de 18 pouces à l’arrière, gage de nombreuses possibilités en matière de montre de pneus Enduro et confirmation, s’il en était besoin, d’une conception orientée vers le tout-terrain. Seule une interrogation persiste concernant le freinage. À l’image de la moto, l’ensemble de frein avant est de belle facture, mais la marque interpelle : Taisko. Ce n’est pas du Tokico, mais bel et bien une marque chinoise et haut de gamme de prime abord. Certes l’on dispose judicieusement de deux disques de frein à l’avant, toujours préférables sur route, mais les étriers en position radiale comme le maître-cylindre à levier réglable en écartement mettent déjà visuellement en confiance : ils respirent le sérieux. Le feeling est excellent et l’on croirait du Brembo. C’est dire le niveau.

Et si nous allions voir ce que cela donne sur route et en tout terrain ?