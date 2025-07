Vous avez un budget de moins de 10 000 € et envie de rouler avec un trail de moyenne cylindrée (800 quand même…) à la fois léger et performant, simple et accessible, ne virant aucunement dans la surenchère et vibrant juste ce qu’il faut pour toucher votre corde sensible ? Alors voici une moto de choix. Chinoise, certes, la Kove 800 X Pro est à la hauteur des standards de japonais en matière de finition et surtout de conception. Certes, elle demeure une moto simple et particulièrement efficace, polyvalente grâce à la capacité de sa partie cycle à convenir à tout type de terrain et de trajet dans un confort satisfaisant. Capable d’encaisser aussi bien un roulage tranquille qu’un rythme plus sportif, tant au niveau de sa partie cycle que de son freinage, la nouveauté tient la dragée haute à ses congénères, bien plus lourdes et moins efficaces. Excepté peut-être la CF Moto 800 MT-X proposée au même tarif et bénéficiant d’une image de marque plus affirmée et d’un réseau plus développé. Certes, adopter une Kove est un risque à prendre, mais il demeure limité. À la fois, les périphériques connus (mis à part le freinage) et la motorisation d’inspiration autrichienne sont en mesure d’apporter des solutions sur le long terme en matière de révision ou de remplacement de pièces.

Très bien équipée en suspensions, avec un freinage haut de gamme et une chasse au poids patente, la 800 X Pro est un trail des plus séduisants rappelant la première Ténéré.. En mieux. Surtout, elle est en mesure de tenir la dragée haute à n’importe quel trail actuel sans faiblir ni faillir. Reste que la prudence semble de mise niveau révisions, avec un intervalle de 5 000 km entre chaque visite chez le concessionnaire, mais nul doute que des ajustements pourront avoir lieu. Surtout, Kove promet deux modèles dérivant de cette 800 X : une plus aventurière et plus légère encore, avec des suspensions à super grand débattement (celles de la 450 Rally) et une plus routière avec une roue avant de 19 pouces et une meilleure protection.

Nous ne saurions vous dire si l’avenir est en marche, mais cette petite marque fait de grands pas.

