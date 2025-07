CFmoto dévoile un système révolutionnaire pour une moto adaptative

Le système repose sur deux innovations. D’abord, un guidon réglable en hauteur via un support en aluminium monté sur des glissières, intégré à la platine supérieure d’une fourche standard. Un actionneur électromécanique, piloté par l’ECU, ajuste la position : basse pour une posture sportive, haute pour une conduite détendue. Ensuite, des repose-pieds mobiles, actionnés par des vérins linéaires, pivotent sur un bras en alliage léger. Étendus, ils s’abaissent et avancent pour le touring ; rétractés, ils remontent et reculent pour une position agressive. Une biellette stabilise le mouvement vertical, rendant l’ensemble adaptable sans modifier le cadre.

Une moto "adaptive" : du concept à la réalité ?

La simplicité du système répond à une question : pourquoi n’a-t-il pas vu le jour plus tôt ? Les transmissions semi-automatiques, comme le Y-AMT de Yamaha ou l’AMT de KTM, éliminent les pédales de frein et de vitesse, simplifiant l’ajustement des repose-pieds. En déplaçant le frein arrière au guidon gauche, CFmoto contourne les complications mécaniques, rendant le système viable. Ce choix s’aligne avec la montée des boîtes automatiques (ex. : Aprilia Mana CVT) et pourrait démocratiser cette technologie.

Ce brevet pourrait influencer l’avenir des motos de route et de course. Contrairement à la Yamaha R1 à volets aérodynamiques, CFmoto vise la polyvalence à bas coût. Si les tests confirment sa fiabilité, ce système pourrait séduire des pilotes. CFmoto, avec ses 1 000 brevets actifs, redéfinit l’ergonomie moto, offrant une alternative aux Ducati et BMW. Une révolution est-elle en marche ?