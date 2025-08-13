Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Résultats de la vente du 19 juillet à Esvres: estimations respectées

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

 Le 19 juillet dernier, à Esvres dans l'Indre et Loire, se tenait une vente aux enchères de véhicules de collection. À une exception près, toutes les motos ont été vendues...

Résultats de la vente du 19 juillet à Esvres: estimations respectées

 La vente de véhicules de collection, qui se tenait le 19 juillet à Esvres dans l'Indre et Loire (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici) et qui proposait une bonne cinquantaine de lots, a enregistré des résultats qui confirment une tendance à un retour à des prix raisonnable.

Le bilan de la vente

 Au total, il y avait donc cinquante-six lots de disponibles à cette vente. Onze lots seront invendus. Pour ce qui nous intéresse, à savoir les deux-roues, ils étaient treize à attendre les amateurs d'anciennes. Un seul ne trouvera pas preneur. Quant aux autres, ils ont été majoritairement adjugés dans la fourchette estimative.

 

Les petites cylindrées

 Dans cette catégorie, on retrouvait deux Solex: pour ce 1700 en état de fonctionnement, l'estimation était annoncée entre 200 et 400 euros. Il sera adjugé 300 euros (prix de départ 200 euros). Pour le 660 proposé juste après, l'estimation et l'adjudication seront un copier-coller du 1700.

Solex 1700
Solex 1700

 

 Les 100 cm3 des années soixante-dix ne sont pas très courants chez nous. Cet exemplaire de chez Kawasaki estimé entre 1 000 et 1 500 euros partira contre la somme de 1 100 euros (prix de départ 1 000 euros).

Kawasaki 100 cm3 Sport
Kawasaki 100 cm3 Sport

 

 Révisé et avec ses papiers, ce scooter Piaggio Sfera 80 cm3 attendait entre 600 et 800 euros. Le prix de départ de 600 euros correspondra à l'adjudication. 

Piaggio Sfera 80 cm3 1995
Piaggio Sfera 80 cm3 1995

 

 L'estimation de cette Gas-Gas TXT Rookie 80 cm3 de 2005 avait été fixée entre 700 et 900 euros. Le prix de départ annoncé à 700 euros se termine par une dernière enchère à 750 euros. Situé pourtant dans l'estimation, le lot sera finalement déclaré invendu.

Gas-Gas TXT Rookie 80 cm3 2005
Gas-Gas TXT Rookie 80 cm3 2005

 

 Et ça continue page suivante avec les autres machines de cette vente.

