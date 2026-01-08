Marché moto 2025 : Honda garde le cap dans un navire qui tangue fortement, les marques chinoises à l’abordage de la France

Les chiffres régulièrement en baisse du marché moto français publiés au fil de l’année 2025 ne laissaient que peu d’espoir quant au bilan annuel.

Sans surprise, donc, le marché hexagonal des deux-roues affiche un bilan de 2025 en recul assez net : - 14,5 % pour les deux-roues de plus de 50 cm3 de cylindrée avec 173 000 immatriculations de véhicules neufs.

Dans ce paysage difficile pour les motos et scooters, plusieurs constructeurs ont toutefois tiré leur épingle de jeu.

De nouveau numéro un des ventes en France, Honda a écoulé 38 687 véhicules de plus de 50 cm3 (catégories MTL, MTT1 et MTT2) en 2025, ce qui lui permet de se maintenir par rapport à 2024 (- 0,8 %).

L’autre satisfaction de 2025 nous vient des marques chinoises dites « Premium » que sont CFMoto, Voge et Zontes. CFMoto enregistre d’ailleurs la plus progression en 2025 par rapport à 2024 avec des immatriculations en hausse de 95 %, et 5 887 unités neuves vendues. Un résultat positif que l’on constate également pour Voge (3 909 unités et + 35 %) et Zontes (3 660 unités et + 38 %), alors que QJMotor, arrivé en France récemment confirme aussi ses bons chiffres : 1 626 unités.

Les Chinois s’imposent, les historiques coulent

Du côté des constructeurs historiques, le bilan est nettement moins reluisant.

Yamaha limite tant bien que mal la casse (27 787 unités) avec une baisse de 12,6 %. BMW s’en sort également honorablement en 2025 avec 18 892 unités (- 8,4 %), tout comme Triumph (10 257 unités et une baisse de 6,1 %) ou encore Kawasaki (- 13 % avec 13 392 unités).

2025 a en revanche été bien plus difficile pour Suzuki, en chute libre de 35,3 % avec un total de seulement 4 713 unités écoulées.

KTM, pas aidé par ses problèmes financiers, qui ont certainement rebuté de nombreux clients, enregistre un bilan 2025 en chute de 55,4 %, pour un volume total des ventes de 3 994 unités.

Le constat est identique du côté de la mythique marque américaine Harley-Davidson avec une baisse de 48,1 % et 2 467 motos vendues en 2025.

Après une année 2025 particulièrement rude pour le marché moto et scooter français, on ne peut qu’espérer un regain de forme en 2026.