Le Salon du 2 Roues de Lyon revient cette semaine pour quatre jours 100 % moto !

Ce jeudi 26 mars, le Salon du 2 Roues de Lyon ouvrira ses portes pour une nouvelle édition. Un événement que nous vous ferons suivre en direct dès le jeudi matin.

Avec plus de 160 000 visiteurs attendus et 800 exposants, le salon lyonnais confirme son changement de dimension, en faisant le deuxième rendez-vous européen en termes de visiteurs après la référence que reste le salon EICMA de Milan.

Pour le public français, ce sera notamment l’occasion de découvrir pour la première fois dans l’Hexagone de nombreux modèles qui arriveront en concessions dans les prochaines semaines. Tous les constructeurs présents sur place, joueront le jeu et viendront exposer leurs catalogues 2026.

En plus de nouveaux modèles à découvrir, et à essayer, sur le salon, les organisateurs vont gâter le public avec de très nombreuses animations, expositions, concours, ventes aux enchères, ventes de véhicules d’occasion et de véhicules de collection, etc. (tout le programme est à retrouver ici).

Pour cette édition 2026, l’espace « Lyon Kustom Factory » (LKF) profitera de 9 000 m² où préparateurs, artistes et artisans y exposent des motos uniques, transformées en véritables œuvres d’art. Plus de 100 machines, dont 17 présentées en avant-première mondiale, spécialement conçue pour le Salon du 2 Roues seront sur place. Pour cette édition 2026, le LKF exposera aussi les deux motos lauréates du mythique Sturgis Motorcycle Rally 2025 (USA).

Pour le grand public, les portes ouvriront de 9 heures à 20 heures le jeudi et le samedi, avec une nocturne le vendredi jusqu’à 22 heures, et une fermeture à 18 heures le dimanche.

Les tarifs du Salon du 2 Roues de Lyon

- Billet un jour : 20 euros

- Pass deux jours : 32 euros

- Pass quatre jours : 50 euros

- Tarif réduit : 15 euros (jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants et demandeurs d’emploi)

- Tarif licencié FFM : 16 euros

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans et pour les personnes en situation de handicap, sur place et sur présentation respectivement d’une pièce d’identité ou d’une carte mobilité inclusion.