Les préparations motos les plus folles à découvrir sur le Salon de Lyon 2026

Après l’édition 2025, qui a vu 161 000 visiteurs se déplacer sur l’ensemble des quatre jours, le Salon du 2 Roues de Lyon entend faire encore mieux en 2026.

Un des espaces sera une nouvelle fois particulièrement scruté, le Lyon Kustom Factory, qui comme son nom l’indique est intégralement dédié à la culture custom.

Sur plus de 9 000 m², préparateurs, artistes et artisans y exposent des motos uniques, transformées en véritables œuvres d’art.

Point d’orgue de cet espace : le Bike Show, l’un des plus grands concours de motos custom d’Europe, réunira cette année plus de 100 machines, dont 17 présentées en avant-première mondiale, spécialement conçue pour le Salon du 2 Roues.

Plus de 100 machines s’affrontent, réparties dans des catégories qui définissent l’histoire et le futur de la moto : Bobber, Chopper, Café Racer, Chicanos Style, Club Style et Paint.

L’élection du Top 5 du LKF 2026, organisée le samedi 28 février par un jury spécialisé toutes catégories confondues, distinguera les cinq plus belles motos du salon, avec à la clé un prix exceptionnel de 10 000 € pour le grand gagnant.

Le dimanche, le public sera à son tour invité à élire son Coup de cœur, via un système de vote par QR Code.

Un espace Kustom qui s'internationalise avec des préparations exceptionnelles à découvrir

Preuve de la crédibilité internationale du salon lyonnais, 17 motos feront leur première apparition mondiale à Lyon. Ces machines n’ont jamais été vues, même sur les réseaux sociaux. Elles seront dévoilées officiellement lors de la soirée presse du 25 février.

Pour cette édition 2026, le LKF exposera aussi les deux motos lauréates du mythique Sturgis Motorcycle Rally 2025 (USA) : Trinela by PP, SG10 by Stéphane Grand (T4 Motocycles). Un événement sur le sol français pour tous les passionnés de culture américaine.

En bonus en 2026, une moto Indian est à gagner par tirage au sort parmi les visiteurs durant les 4 jours du salon.

Les infos pratiques Lyon Kustom Factory 2026 :

- Dates : Du 26 février au 1er mars 2026 (Ouverture dès le 25 pour les pros/presse)

- Lieu : Hall 6 - Eurexpo Lyon

- Temps forts : Élection du Top 5 le samedi/Prix du public le dimanche