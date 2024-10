Le Lyon Kustom Factory sera de retour en 2025

Après une édition 2024 record en termes d’affluence avec plus de 150 000 visiteurs accueillis sur les quatre jours, le Salon du 2 Roues de Lyon entend faire aussi bien en 2025.

Prévu du 13 au 15 février 2025, le Salon du 2 Roues renouvellera sa grande nouveauté de l’édition précédente : le Lyon Kustom Factory.

Reparti d’une feuille blanche en 2024, le Lyon Kustom Factory a rencontré un franc succès. Forte de cette nouvelle dynamique, insufflée par le regretté Manu Vasseur, les 9 000 m² dédiés à la Kustom Kulture et au Café Racer accueilleront donc de nouveau de nombreux stands de préparateurs et d’accessoiristes.

Des expositions de réalisations venues de toute l’Europe et toutes aussi impressionnantes et extravagantes les unes que les autres seront à découvrir, avec comme point d’orgue, le Contest Bike Show et une dotation pour les lauréats encore jamais vue en France.

Le Lyon Kustom Factory accueillera également une scène pour la tenue de concerts live, et de nombreux jeu-concours seront proposés aux visiteurs du Salon.

Plus que jamais, le Lyon Kustom Factory s’annonce comme un point de passage incontournable pour tous les visiteurs de la prochaine édition du Salon du 2 Roues de Lyon.