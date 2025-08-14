Marché moto en juillet : CFMoto se rapproche du Top 5, Voge et Zontes grappillent, Honda, BMW, Triumph et Ducati en nette baisse

Sur la lancée du début d'année, le marché français des motos et scooters affiche une nouvelle baisse des volumes de ventes de véhicules neufs en juillet.

Selon AAA Data, ce sont 19 202 motos et scooters qui ont été immatriculés le mois dernier, soit une baisse de 521 unités (- 2,92 %) par rapport à juillet 2024. Une baisse qui reste donc acceptable pour les professionnels du secteur après des mois bien plus difficiles, notamment un début d'année 2025 plus que poussif.

Dans le détail des marques, on constate que malgré une baisse de 554 unités vendues, Honda reste numéro un des ventes en France, avec une solide avance sur Yamaha (respectivement 4 126 unités et 3 321 unités, en baisse de 221 unités). En troisième position, on retrouve le constructeur allemand BMW avec 2 078 motos et scooters neufs vendus (- 420 unités). Le Top 5 est complété par Kawasaki (1 268 unités, -101) et Triumph (1 055 unités, - 255). Aux portes de ce Top 5, CFMoto affiche un mois de juillet 2025 en baisse, avec 719 motos vendues. Suzuki (542 unités, - 37), Voge (515, + 23), Piaggio (484, - 9) et Zontes (469, + 87) complètent le Top 10 des ventes de juillet 2025.

La BMW R 1300 GS sort du Top 10 des meilleures ventes

Côté modèles, on retrouve deux scooters sur le podium des meilleures ventes : le Yamaha XMax 125 (611 unités vendues) et le Honda Forza 125 (507 unités). La Yamaha Ténéré 700 arrive en troisème place (461 unités), suivie par le TMax 560 (401 unités), la Yamaha Tracer 9 (360 unités), la Honda Transalp 750 (343 unités), la Honda Hornet 750 (332 unités), la Kawasaki Z900 (321 unités), la BMW R 1300 RT (316 unités) et la Yamaha MT-07, qui fait de la résistance avec 311 unités vendues en juillet 2025. Coup dur en revanche pour la BMW R 1300 GS, seulement douzième de ce classement avec 277 exemplaires vendus.