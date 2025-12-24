Johann Zarco : « En MotoGP, personne n’a de place garantie… à part si tu t’appelles Marquez »

Présent lors d’une conférence, le Français a d’abord évoqué les émotions fortes de sa campagne avec LCR Honda : notamment sa victoire spectaculaire au Grand Prix de France et un podium à Silverstone, deux moments qui restent gravés dans son esprit comme des temps forts personnels et une source d’inspiration pour les jeunes fans.

Mais le ton a changé lorsqu’il s’est tourné vers la réalité plus dure du championnat et sa compétitivité. Zarco a souligné que la catégorie reine ne laisse aucune place garantie à quiconque, à moins d’être un pilote exceptionnellement performant, régulier physiquement et mentalement :

« Si tu n’es pas aligné physiquement et mentalement, le niveau est trop élevé pour garantir une place en MotoGP, à moins que ton nom soit Marc Marquez. »

Cette affirmation, crue mais révélatrice, met en lumière la pression constante qui pèse sur tous les pilotes — même ceux qui ont déjà prouvé leur valeur. Selon Zarco, seul un nom sort du lot suffisamment pour « être presque à l’abri » des aléas de résultats et de performance : Marc Marquez, dont la carrière et le palmarès lui confèrent une forme de statut quasi unique dans le paddock.

Johann Zarco : « si tu n’es pas en ligne dans tous les domaines, ta place n’est pas assurée »

Zarco a expliqué que même après une année solide, notamment comparée à sa saison 2024 plus difficile, rester compétitif — physiquement, techniquement et mentalement — demeure un défi majeur :

« Le niveau est tellement élevé maintenant… si tu n’es pas en ligne dans tous les domaines, ta place n’est pas assurée. »

Il a aussi reconnu que des frictions techniques au sein de son équipe ont rendu certaines étapes de la saison plus ardues, suggérant que ce ne sont pas seulement les pilotes qui sont mis à l’épreuve, mais aussi la capacité des équipes à fournir des machines compétitives et un environnement optimal.

Zarco estime que le MotoGP ne pardonne pas l’inconstance : sans performance complète, une place sur la grille n’est jamais garantie. Il considère que seuls les noms exceptionnels — notamment Marc Marquez — disposent d’une sécurité que la plupart des pilotes ne possèdent pas.

Malgré tout, Zarco reste engagé et motivé, prêt à relever le défi physique et mental d’un championnat qui ne cesse de grimper en intensité.