Ducati rend hommage au sacre de Marc Marquez en MotoGP avec une édition spéciale de sa sportive Panigale V4

Avis aux collectionneurs de motos d’exception, Ducati vient de présenter une nouvelle Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica.

Une moto dont la production sera limitée à 293 exemplaires signés de la main du pilote espagnol, qui arbore une livrée inspirée du MotoGP et dotée de composants exclusifs.

Plus légère et plus puissante que la Panigale V4 S dont elle est dérivée, elle bénéficie d’améliorations techniques de série qui la rendent encore plus unique et plus proche du MotoGP, optimisant ainsi ses performances sur piste.

Grâce au silencieux Akrapovič homologué, le poids est réduit de 2,5 kg et la puissance maximale atteint 218,5 chevaux grâce à une calibration moteur spécifique.

Une MotoGP homologuée pour la route

Elle est aussi équipée de Corner Sidepods, une solution aérodynamique introduite en MotoGP par Ducati en 2021 qui génère un effet de sol à des angles d’inclinaison élevés. Les jantes en fibre de carbone à cinq branches allègent la moto de 0,950 kg par rapport aux jantes forgées de la Panigale V4 S.

La Panigale V4 Marquez World Championship Replica est équipée du système de freinage avant Front Brake Pro +, homologué pour la route. Ce système se compose de deux disques Brembo T-Drive à ailettes de 338,5 mm de diamètre et 6,2 mm d’épaisseur, et d’étriers GP4 Sport Production usinés dans la masse et dotés d’ailettes de refroidissement. Ce système est pour sa part dérivé de la version compétition employée en Championnat du Monde Superbike. Le maître-cylindre de frein avant est un MCS 19.21 avec réglage de la position du levier à distance, comme sur les MotoGP et Superbikes.

L’équipement spécial est complété par un embrayage à sec, des repose-pieds réglables en aluminium usiné et un module GPS. Pour un usage sur piste, un bouchon de réservoir racing en aluminium usiné, des protections d’étriers de frein, un couvercle d’embrayage ouvert en fibre de carbone et un kit de suppression du support de plaque d’immatriculation sont aussi de série. La moto est aussi dotée d’une selle en Alcantara, d’un plexiglas de bulle racing et d’une animation de tableau de bord dédiée au démarrage.

Une livrée et des caractéristiques racing pour la Panigale V4

Chaque exemplaire est unique grâce à son té de fourche usiné dans la masse, orné du nom du modèle et du numéro de série, également gravés sur le cache-clé en aluminium. La moto est livrée avec un certificat d’authenticité et une housse de protection dédiée, dans un coffret personnalisé assorti à la livrée, dans une caisse en bois exclusive et personnalisée.

Les futurs propriétaires de cette moto exclusive auront enfin l’opportunité de partager un moment privilégié avec Marc, immortalisé par une photo, lors d’une manche du Championnat MotoGP 2026 ou pendant la World Ducati Week 2026, qui se tiendra à Misano du 3 au 5 juillet 2026.