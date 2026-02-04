Un prototype historique de Honda CB750 fait s’envoler les enchères lors d’une vente aux Etats-Unis

C’est un véritable morceau de l’histoire de Honda qui a été mis aux enchères il y a quelques jours lors de la vente Mecum de Las Vegas : le premier prototype de la CB750 débarqué sur le sol américain.

Un exemplaire fabriqué à la main dans les ateliers de Honda au Japon, envoyé personnellement par Soichiro Honda à Bob Hansen, le promoteur de courses de la marque aux États-Unis, pour recueillir ses impressions avant le lancement mondial.

Ce qui justifie le montant de la transaction (285 000 $, soit environ 241 000 euros), c’est le caractère artisanal et exclusif de ce prototype. Contrairement aux quatre modèles de « pré-production » livrés en janvier 1969, cette machine de 1968 possède des détails que l’on ne retrouvera jamais sur les chaînes de montage. Le carter de culasse est unique puisque c’est la seule CB750 au monde à porter l’inscription « HONDA » moulée, là où tous les modèles suivants arboreront le célèbre « OHC 750 ». Les carters ont été coulés dans le sable (sandcast) avec une finition brute. À l’intérieur, on trouve un vilebrequin taillé dans la masse et des bielles spécifiques.

Un exemplaire unique de la révolutionnaire Honda CB750

Son design est également unique, avec un réservoir plus anguleux que les versions suivantes, les caches latéraux ont aussi une forme unique. Même les carburateurs Keihin de 26 mm sont des pièces uniques.

Une moto dans un état exceptionnel que l’on doit au travail d’orfèvre de Vic World, le spécialiste californien de la CB750. Après avoir acquis cette machine « dans son jus » au milieu des années 90, il a passé des années à la restaurer en utilisant uniquement des pièces prototypes ou en recréant à la main ce qui était introuvable.

Marquant pour beaucoup d’observateurs le passage de la moto à l’ère moderne, la CB750 offrait pour la première fois, en 1968 un quatre-cylindres fiable, un démarreur électrique et un frein à disque de série à un prix accessible.

Posséder le premier prototype envoyé par Soichiro Honda lui-même aux USA, c’est donc posséder une pièce unique dans l’Histoire de la moto.