Quand KTM tentait le rêve américain et se prenait les pieds dans le tapis, bienvenue dans les années 1980

Malgré ses difficultés financières récentes, KTM est aujourd’hui la marque européenne affichant le plus fort volume de ventes, ayant dépassé BMW en 2025. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. En 1991, l’entreprise a déposé le bilan et a été scindée en quatre divisions.

Rebaptisée KTM-Sportmotorcycle AG en 1994, elle a rapidement entamé son développement avec l’aide du studio de design KISKA, à qui l’on doit son slogan « Ready to Race » et son image de marque emblématique, notamment la couleur orange omniprésente et un développement axé sur la compétition.

Mais avant cela, la stratégie fut plus aléatoire.

Et si toutes les marques de motos, sans exception, ont au moins un modèle dont elles ne sont pas particulièrement fières, c’est sans doute ce que KTM doit penser en se remémorant sa gamme 80 cm³ du début des années 1980 (les modèles KTM 80 RS, RL et RLW), et surtout sa version Chopper.

Un chopper dans le catalogue KTM, cela a vraiment existé !

Pour en faire un chopper, KTM a appliqué une recette pour le moins particulière avec une fourche télescopique rallongée et ressorts apparents, censée donner une allure de « Easy Rider » , un réservoir qui jurait avec les lignes anguleuses du bloc moteur Sachs, une selle à deux étages façon sissybar particulièrement imposante, un guidon hape hanger disproportionné et des jantes à rayons (19 pouces à l’avant, 16 à l’arrière). Sans oublier le clin d’œil aux USA avec un coloris bleu et les étoiles

L’ensemble pesait 100 kg et affichait une silhouette que même les fans les plus acharnés de la marque ont du mal à défendre aujourd’hui. Paradoxalement, cette machine a survécu au catalogue pendant sept ans, de 1980 à 1987.